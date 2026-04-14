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Ángela Torres hizo del Gran Rex un sueño cumplido: emoción, lágrimas y una consagración que finalmente llegó

Espectáculos

La artista reafirmó que su presente no es casualidad, sino el resultado de un camino construido con talento y perseverancia.

Ángela Torres hizo del Gran Rex un sueño cumplido: emoción, lágrimas y una consagración que finalmente llegó
Micaela Mora
Por Micaela Mora [email protected]

Hay shows que marcan un antes y un después. Y lo que vivió Ángela Torres en el Teatro Gran Rex fue exactamente eso: la confirmación de que su lugar en la escena ya no es una promesa, sino una realidad consolidada. Con dos funciones completamente agotadas, que se sumaron a una primera noche también sold out, la artista se adueñó del escenario con una seguridad y una entrega que conmovieron de principio a fin.

Desde el primer tema, la conexión con el público fue total. La sala, colmada, acompañó cada canción como si fuera un ritual colectivo. Ángela no solo cantó: interpretó, sintió y transmitió cada palabra con una intensidad que dejó en claro cuánto hay detrás de este presente. Porque si algo sobrevoló ambas noches fue la sensación de justicia: el reconocimiento finalmente llegó, y lo hizo a lo grande.

El show fue un recorrido por su universo musical, donde convivieron la sensibilidad de su disco No Me Olvides con la fuerza y actitud de La Niña de Fuego. También hubo lugar para versiones que sorprendieron, como “El farsante” de Ozuna y “Qué ganas de no verte nunca más” de Valeria Lynch, donde volvió a demostrar su versatilidad y ese perfil camaleónico que la distingue.

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Los momentos especiales no tardaron en aparecer. El sábado, Juliana Gattas irrumpió en escena para interpretar junto a Ángela “Maquillada en la cama”, desatando la euforia del público. Pero el domingo la emoción alcanzó otro nivel: Gloria Carrá, su mamá, subió al escenario y juntas cantaron “Me enseñará”, en una escena íntima y poderosa que erizó la piel de todos los presentes.

El cierre, como no podía ser de otra manera, fue explosivo. “Favorita” sonó como un himno coreado a los gritos, con una audiencia completamente entregada, celebrando a una artista que supo ganarse ese lugar paso a paso.

Nada de lo que está viviendo Ángela Torres es producto del azar. Su recorrido habla por sí solo: compartió escenario con figuras globales como Shakira y Rosalía, acompañó a Tini en shows multitudinarios y se presentó ante cientos de miles de personas en festivales masivos. Cada experiencia fue moldeando a la artista que hoy se planta con autoridad en el pop.

El Gran Rex no solo fue un punto alto dentro del No Me Olvides Tour: fue la síntesis de un proceso. De una búsqueda, de una identidad construida con esfuerzo, de un talento que durante mucho tiempo pidió pista y hoy ocupa el lugar que merece. Ángela no solo dio un gran show: escribió una página clave en su historia.

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