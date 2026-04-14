Ángela Torres hizo del Gran Rex un sueño cumplido: emoción, lágrimas y una consagración que finalmente llegó

Nada de lo que está viviendo Ángela Torres es producto del azar. Su recorrido habla por sí solo: compartió escenario con figuras globales como Shakira y Rosalía, acompañó a Tini en shows multitudinarios y se presentó ante cientos de miles de personas en festivales masivos. Cada experiencia fue moldeando a la artista que hoy se planta con autoridad en el pop.

El Gran Rex no solo fue un punto alto dentro del No Me Olvides Tour: fue la síntesis de un proceso. De una búsqueda, de una identidad construida con esfuerzo, de un talento que durante mucho tiempo pidió pista y hoy ocupa el lugar que merece. Ángela no solo dio un gran show: escribió una página clave en su historia.