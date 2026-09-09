Ángela Torres reveló su deseo de ser mamá: "Me muero de ganas"
La cantante se sinceró sobre sus deseos personales y contó qué lugar ocupa Marcos Giles al pensar en el futuro.
Ángela Torres atraviesa un gran momento sentimental junto a Marcos Giles y, lejos de evitar hablar sobre el futuro de la relación, contó que entre ambos ya conversaron sobre la posibilidad de formar una familia. La cantante aseguró que la maternidad es uno de sus grandes deseos: "Me muero de ganas", aseguró.
Ángela Torres contó que sueña con formar su propia familia
Durante una entrevista con Nacho Elizalde en Hay amor, la artista se refirió a su presente amoroso y respondió qué piensa sobre el casamiento, los hijos y la construcción de una familia junto a su pareja. Al ser consultada acerca de si esos temas forman parte de sus conversaciones con Marcos Giles, Ángela dejó en claro que para ella es importante imaginar un futuro con la persona que tiene a su lado.
"¿Qué sentido tiene estar en pareja ya a los 28 años si no te proyectas así con el otro?", planteó.
En ese sentido, explicó que le resulta difícil involucrarse sentimentalmente sin pensar en lo que podría venir más adelante. "Me da difícil amar sin proyectar. No puedo. Yo a medias nada, lamentablemente, y a favor en otros sentidos, está charlado", aseguró sobre los planes que comparte con su novio.
La charla también llevó a Torres a recordar cómo fue su propia experiencia familiar durante la infancia. La cantante es hija de Gloria Carrá y el músico Marcelo Torres, además de sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres. Al hablar sobre esa etapa de su vida, reconoció que hubo algo que sintió que le faltó: "No tuve nunca como una familia convencional o esa cosa de calorcito de hogar, un poquito me faltó".
Precisamente, esa experiencia aparece vinculada con uno de los proyectos personales que mantiene desde hace tiempo. "Fantaseo mucho desde hace muchos años con la idea de crear mi propia familia. Es un gran sueño que tengo en la vida", confesó.
Qué piensa Marcos Giles sobre formar una familia con Ángela Torres
En medio de sus declaraciones, la cantante también contó cuál es la postura de su pareja frente a esos proyectos. Según reveló, Marcos "es familiero", por lo que la posibilidad de construir un futuro juntos es un tema que ambos ya pusieron sobre la mesa. Ángela hizo pública su relación con el influencer a comienzos de este año y ahora dio un paso más al revelar las conversaciones que mantienen en la intimidad sobre sus planes a mediano plazo.
Finalmente, Nacho Elizalde le hizo una pregunta directa: "¿Y te ves siendo madre?". Torres no dudó al responder y confirmó que se trata de un deseo que la acompaña desde hace mucho tiempo. "Me re veo siendo madre. Me muero de ganas de ser mamá toda mi vida", expresó.
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