Ángela Torres reveló su deseo de ser mamá: "Me muero de ganas"

Precisamente, esa experiencia aparece vinculada con uno de los proyectos personales que mantiene desde hace tiempo. "Fantaseo mucho desde hace muchos años con la idea de crear mi propia familia. Es un gran sueño que tengo en la vida", confesó.

Qué piensa Marcos Giles sobre formar una familia con Ángela Torres

En medio de sus declaraciones, la cantante también contó cuál es la postura de su pareja frente a esos proyectos. Según reveló, Marcos "es familiero", por lo que la posibilidad de construir un futuro juntos es un tema que ambos ya pusieron sobre la mesa. Ángela hizo pública su relación con el influencer a comienzos de este año y ahora dio un paso más al revelar las conversaciones que mantienen en la intimidad sobre sus planes a mediano plazo.

Finalmente, Nacho Elizalde le hizo una pregunta directa: "¿Y te ves siendo madre?". Torres no dudó al responder y confirmó que se trata de un deseo que la acompaña desde hace mucho tiempo. "Me re veo siendo madre. Me muero de ganas de ser mamá toda mi vida", expresó.