Ángela Torres reveló quién la acompañó la noche que terminó con Rusherking y sorprendió a todos

Ángela Torres y la insólita experiencia que vivió con una psicóloga tras su separación

Ángela Torres sorprendió a sus seguidores al relatar la mala experiencia que atravesó con una psicóloga luego de terminar su relación con Rusherking. Según contó, decidió comenzar un nuevo proceso de terapia, pero la situación no salió como esperaba. “Encima me salió carísimo”, confesó.

La cantante explicó que en ese momento buscaba un enfoque distinto al que venía trabajando: “Yo empecé terapia hace no tanto, tres o cuatro años, y siempre con la misma, pero antes había probado mucho. De hecho, tuve experiencias rarísimas”, reveló en Tela para cortar, el pódcast de Spotify.

Torres relató que al probar con otra profesional se sintió incómoda desde el inicio: “No saben lo que me pasó hace poco, chicos. Apenas me separé, dije ‘voy a probar con otra terapeuta’. Porque mi terapeuta ya me conoce mucho y siempre vamos al pasado, siempre estamos como viendo la infancia para arrancar el presente. Y yo dije ‘creo que en este momento que estoy medio triste, que me separé, necesito algo más del presente, como algo más coaching para saber cómo salir de esa en ese momento’”.

La primera sesión, sin embargo, la dejó descolocada. “Cuestión que hablé con una terapeuta nueva, me metí al Zoom y me dice ‘tu nombre es Ángela Torres, ¿no?’ Yo dije ‘no, en realidad no, porque no es mi nombre. Mi nombre es Ángela Azul Concepción Caccia’”, relató.

A partir de ahí, la situación fue a peor: “Después de eso, me pregunto de qué quería hablar y le dije ‘me separé’. Le empecé a contar y me dijo ‘De Rusherking, ¿no?’”. Ese comentario fue decisivo: “Obvio que no seguí con ella. ¿Cómo me va a decir eso así? Yo dije ‘esta hija de p... va a cortar conmigo y va a llamar a todas las amigas para contarles todo el chisme’”.

La artista decidió no continuar y cerró con bronca su testimonio: “Fue muy poco profesional, así que terminé toda la sesión medio inventando cosas y chau. Se lo pagué y carísimo. 70 lucas me cobró... no saben lo que me dolió”.

Más allá de la anécdota, Ángela también habló de su presente: “Estoy aprendiendo a ser una persona soltera. Es un descubrirme porque soy muy noviera, siempre estoy de novia. ¡Qué pesada! Ahora tengo muchas ganas de estar un poco sola y conocerme en esta, es algo nuevo para mi así que me entusiasma”.

Sobre cómo atraviesa la ruptura, aseguró: “Estoy bien”. Y agregó: “Como toda separación, al principio fue un poco difícil y doloroso porque me parece que también de eso se trata, de hacer el duelo y demás pero ahora ya ha pasado un buen tiempo así que ya estoy volviendo a sentirme mucho más entera”.