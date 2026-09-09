Luis Ventura despidió entre lágrimas a Chiche Gelblung y lo definió como "un maestro"

Ventura también puso en perspectiva la importancia de Gelblung dentro del periodismo argentino y remarcó que su influencia no se limitó a los programas o medios en los que trabajó. Su estilo y su forma de entender la profesión marcaron a numerosos colegas que compartieron camino con él. En ese sentido, el periodista volvió a destacar la dimensión de su figura con otra definición que refleja la admiración que sentía por él: “Era el maestro de los maestros”.