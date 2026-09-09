Luis Ventura despidió entre lágrimas a Chiche Gelblung y lo definió como "un maestro"
El periodista habló sobre la muerte de su colega y referente, recordó su inagotable compromiso con el trabajo y protagonizó un emotivo momento en vivo.
La muerte de Chiche Gelblung generó un profundo impacto en el mundo del periodismo. Entre las figuras que expresaron su dolor por la partida del histórico comunicador estuvo Luis Ventura, quien durante una entrevista en vivo recordó la relación que mantuvo con él y destacó especialmente la influencia que tuvo en su carrera.
Luis Ventura despidió entre lágrimas a Chiche Gelblung y lo definió como "un maestro"
Conmovido por la noticia, Ventura habló de la particular manera que tenía Gelblung de vivir el periodismo y de su decisión de mantenerse vinculado al trabajo incluso cuando atravesaba momentos delicados de salud. “Él había tomado la decisión de partir laburando. En su puesto de trabajo. Lo internaban y se iba a trabajar. Llegaba a trabajar en silla de ruedas, en estados límites”, relató.
Para Ventura, esa entrega absoluta explicaba buena parte de la personalidad profesional de Chiche. “Su profesión era su combustible”, resumió al recordar la pasión con la que el periodista ejercía su oficio.
Pero el homenaje adquirió un tono todavía más personal cuando Ventura se refirió al lugar que Gelblung había ocupado en su propia trayectoria. Más allá de haber compartido espacios y experiencias dentro de los medios, lo consideraba una figura de enorme autoridad profesional. “Desde su sabiduría y su amistad, sabía que él era maestro. Siempre lo respeté desde este lugar. Este va a ser mi camino también”, sostuvo Ventura.
Las palabras fueron acompañadas por una visible emoción y, mientras continuaba con su recuerdo, el periodista terminó quebrándose en vivo. La pérdida de quien consideraba uno de sus grandes referentes lo llevó a resumir sus sentimientos con una frase contundente: “Para mí se va un maestro”.
Ventura también puso en perspectiva la importancia de Gelblung dentro del periodismo argentino y remarcó que su influencia no se limitó a los programas o medios en los que trabajó. Su estilo y su forma de entender la profesión marcaron a numerosos colegas que compartieron camino con él. En ese sentido, el periodista volvió a destacar la dimensión de su figura con otra definición que refleja la admiración que sentía por él: “Era el maestro de los maestros”.
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