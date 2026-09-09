Internaron de urgencia a Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis: cómo se encuentra
La salud de Gonzalo mantiene en alerta a su entorno. Su exmujer, Cynthia Blaquier, se enteró de su internación en LAM y se refirió a la relación familiar.
La salud de Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, generó preocupación luego de que este martes trascendiera que debió ser hospitalizado de urgencia. El mediático permanece internado en el Hospital Municipal Diego Thompson, en la localidad bonaerense de San Martín, y su pronóstico es reservado.
La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM, donde posteriormente Pepe Ochoa aportó nuevos datos sobre el cuadro. Según indicó el panelista, Nannis habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y su estado sería delicado.
Qué se sabe sobre la internación de Gonzalo Nannis
Al referirse al momento en el que fue hospitalizado, Ochoa señaló: “Ingresó en las últimas horas”. A partir de la información que recibió, el panelista decidió ponerse en contacto con Cynthia Blaquier, exesposa de Gonzalo y madre de sus hijos.
La comunicación dejó al descubierto que Blaquier no estaba al tanto de lo sucedido. De hecho, conoció la noticia sobre el estado de salud de su expareja a partir del llamado realizado desde el programa.
“Hablé con ella y se enteró por LAM de lo que le pasó a Gonzalo. Me contó que ni ella ni los hijos tienen vínculo y que se comunican por mail después de lograr este acuerdo”, detalló Ochoa.
La situación volvió a poner en escena el distanciamiento que existe entre Gonzalo y parte de su familia, luego de años marcados por conflictos y acusaciones entre él y su exmujer.
El conflicto familiar que atravesaron Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier
La separación de Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos y denuncias cruzadas que tomaron estado público.
En 2023, Blaquier se refirió públicamente a lo vivido durante la relación y acusó a su expareja de ejercer violencia física y psicológica. En aquel momento también afirmó que sus hijos habían atravesado episodios de violencia y sostuvo que uno de ellos había sido amenazado.
Además, explicó que llevaba varios años intentando solucionar distintas disputas familiares por la vía judicial y aseguró que existía una orden de restricción contra Gonzalo.
Nannis, en tanto, rechazó públicamente las acusaciones realizadas por su exmujer y aseguró que sus dichos eran falsos. Al hablar sobre la situación familiar, también reconoció el alejamiento de sus hijos y la existencia de una orden de restricción relacionada con Blaquier.
En ese contexto de distanciamiento, la noticia sobre su internación tomó por sorpresa a su exmujer. Gonzalo continúa hospitalizado con pronóstico reservado y, por el momento, se esperan nuevas precisiones sobre su estado de salud y evolución.
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