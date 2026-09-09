Internaron de urgencia a Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis: cómo se encuentra

La situación volvió a poner en escena el distanciamiento que existe entre Gonzalo y parte de su familia, luego de años marcados por conflictos y acusaciones entre él y su exmujer.

El conflicto familiar que atravesaron Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier

La separación de Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos y denuncias cruzadas que tomaron estado público.

En 2023, Blaquier se refirió públicamente a lo vivido durante la relación y acusó a su expareja de ejercer violencia física y psicológica. En aquel momento también afirmó que sus hijos habían atravesado episodios de violencia y sostuvo que uno de ellos había sido amenazado.

Además, explicó que llevaba varios años intentando solucionar distintas disputas familiares por la vía judicial y aseguró que existía una orden de restricción contra Gonzalo.

Nannis, en tanto, rechazó públicamente las acusaciones realizadas por su exmujer y aseguró que sus dichos eran falsos. Al hablar sobre la situación familiar, también reconoció el alejamiento de sus hijos y la existencia de una orden de restricción relacionada con Blaquier.

En ese contexto de distanciamiento, la noticia sobre su internación tomó por sorpresa a su exmujer. Gonzalo continúa hospitalizado con pronóstico reservado y, por el momento, se esperan nuevas precisiones sobre su estado de salud y evolución.