Ozuna invitó a Luz Gaggi a cantar "Farsante" en Buenos Aires y el video se volvió viral
El cantante de Puerto Rico llegó a Buenos Aires donde brindó un show icónico con la presencia de Luz Gaggi. Conocé todos los detalles.
En el marco de su recorrido internacional denominado Una Aventura World Tour 2026, propuesta que visita diversos escenarios de Latinoamérica y Europa y cuyo nombre rinde homenaje a su composición “Una Aventura”, Ozuna concretó su esperado retorno a la Argentina. Ante un estadio colmado por sus seguidores, el artista de origen puertorriqueño brindó un show multitudinario en el Arena de Buenos Aires, donde repasó los momentos más célebres de su trayectoria musical.
Consolidado como uno de los nombres fundamentales del reguetón y el género urbano global, el intérprete conocido como “El negrito de ojos claros” celebró sus 15 años de carrera artística. A lo largo de la velada, el músico hizo cantar a los presentes al ritmo de éxitos de alcance masivo, tales como “Se Preparó”, “Baila Baila Baila”, “Hey Mor”, “Dile que tú me quieres” y “Criminal”.
Acompañado por el despliegue de su banda en vivo y su elenco de bailarines, el boricua mantuvo un intercambio constante con los fanáticos presentes. Durante el espectáculo, exhibió una camiseta de la selección argentina perteneciente a Lionel Messi y exclamó: “Como quieras, somos campeones del mundo”
La frase desató el entusiasmo generalizado en las gradas. Asimismo, la velada contó con participaciones especiales de la escena musical argentina: Emanuel Noir, voz principal de Ke Personajes, subió a cantar la pieza “Te vas”, mientras que Luz Gaggi compartió el escenario para interpretar “El Farsante”. La presencia de la exparticipante del ciclo "La Voz Argentina 2021" remite al impacto que generó en su momento con una reversión personal de dicha obra durante su paso por la televisión.
En aquella oportunidad, el video de la actuación captó la atención del vocalista centroamericano, quien comenzó a seguir a la joven en la red social Instagram y celebró su desempeño comentando: “La rompiste”.
La emoción tras el cruce artístico y el reconocimiento mutuo entre Luz Gaggi y Ozuna
El anhelado encuentro se materializó finalmente ante el público del Arena. Tras la actuación, la cantante argentina utilizó sus plataformas digitales para expresar la dimensión emocional del momento vivido junto al cantante caribeño: “No puedo creer lo que acabo de vivir. Gracias, Ozuna, eternamente, y a todo el equipo hermoso que tiene. Qué maravilla, gracias a ustedes por bancarme tanto y gracias a Dios por las bendiciones”
Añadiendo más sensaciones sobre la experiencia compartida con la estrella internacional, la artista manifestó: “No lo puedo creer, no caigo. De verdad gracias”. Por su parte, el referente del reguetón respondió a las muestras de afecto ratificando su admiración hacia la intérprete local: “Mi mayor respeto desde Argentina para el mundo mi Luz. Un abrazote, gracias a ti por hacerme parte de tu historia”.
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