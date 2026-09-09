Ozuna invitó a Luz Gaggi a cantar "Farsante" en Buenos Aires y el video se volvió viral.

La emoción tras el cruce artístico y el reconocimiento mutuo entre Luz Gaggi y Ozuna

El anhelado encuentro se materializó finalmente ante el público del Arena. Tras la actuación, la cantante argentina utilizó sus plataformas digitales para expresar la dimensión emocional del momento vivido junto al cantante caribeño: “No puedo creer lo que acabo de vivir. Gracias, Ozuna, eternamente, y a todo el equipo hermoso que tiene. Qué maravilla, gracias a ustedes por bancarme tanto y gracias a Dios por las bendiciones”

Añadiendo más sensaciones sobre la experiencia compartida con la estrella internacional, la artista manifestó: “No lo puedo creer, no caigo. De verdad gracias”. Por su parte, el referente del reguetón respondió a las muestras de afecto ratificando su admiración hacia la intérprete local: “Mi mayor respeto desde Argentina para el mundo mi Luz. Un abrazote, gracias a ti por hacerme parte de tu historia”.