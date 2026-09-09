Soledad Silveyra sigue internada y podría ser operada en las próximas horas
La actriz se cayó en su casa y sufrió una fractura de cadera, por lo que ahora los médicos evalúan operarla. Conocé todos los detalles.
Soledad Silveyra continúa alojada en las instalaciones del Sanatorio Otamendi como consecuencia de un severo accidente doméstico.
Si bien en las primeras instancias del diagnóstico el equipo asistencial había desestimado una solución en el quirófano, en el transcurso de las últimas horas los profesionales reconsideraron el cuadro clínico y reabrieron el debate sobre la necesidad de concretar una operación.
La actualización sobre la salud de la intérprete fue revelada por la periodista Marcela Coronel, quien estableció contacto directo con el hijo de la artista, Baltazar Jaramillo.
Al brindar los pormenores de la situación al aire del programa "Primicia Ya", emitido por la pantalla de América, la comunicadora detalló la convocatoria de los especialistas: “Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso”.
De esta manera, el escenario respecto al protocolo médico mostró un giro drástico en comparación con los pronósticos informados tras el episodio. El incidente aconteció en la vivienda particular de la actriz, donde sufrió un fuerte tropezón que derivó en la fractura de pelvis. Tras el golpe, fue derivada de urgencia al centro de salud privado, donde permanece bajo estricta observación.
En las primeras horas posteriores a la internación, su círculo íntimo contemplaba un esquema asistencial en su propio domicilio. En ese sentido, Baltazar Jaramillo había manifestado ante los micrófonos de TN Show: “Está internada hasta resolver la internación domiciliaria”.
Asimismo, Jaramillo había anticipado que el restablecimiento de la actriz demandaría un plazo extenso debido a las complejidades iniciales del diagnóstico: “Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable”.
Sin embargo, dicho diagnóstico inicial quedó en pausa a la espera del dictamen definitivo que emita el comité de especialistas abocado a su evolución.
Los antecedentes físicos de Soledad Silveyra y sus deseos de reencontrarse con el público
El imprevisto en su hogar tuvo lugar luego de un período en el que la destacada intérprete ya venía manifestando diversos inconvenientes en su salud física. De hecho, tiempo atrás la propia artista reveló que padecía trocanteritis, una dolencia que la obligó a interrumpir y cancelar algunos compromisos teatrales sobre las tablas.
Pese a este complejo panorama de salud, la figura de la escena nacional había hecho públicos sus anhelos de superar estas complicaciones para retomar la actividad laboral que la apasiona. Refiriéndose a sus intenciones frente a la recuperación, Silveyra expresó: “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.
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