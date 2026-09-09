Soledad Silveyra sigue internada y podría ser operada en las próximas horas

En las primeras horas posteriores a la internación, su círculo íntimo contemplaba un esquema asistencial en su propio domicilio. En ese sentido, Baltazar Jaramillo había manifestado ante los micrófonos de TN Show: “Está internada hasta resolver la internación domiciliaria”.

Asimismo, Jaramillo había anticipado que el restablecimiento de la actriz demandaría un plazo extenso debido a las complejidades iniciales del diagnóstico: “Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable”.

Sin embargo, dicho diagnóstico inicial quedó en pausa a la espera del dictamen definitivo que emita el comité de especialistas abocado a su evolución.

Los antecedentes físicos de Soledad Silveyra y sus deseos de reencontrarse con el público

El imprevisto en su hogar tuvo lugar luego de un período en el que la destacada intérprete ya venía manifestando diversos inconvenientes en su salud física. De hecho, tiempo atrás la propia artista reveló que padecía trocanteritis, una dolencia que la obligó a interrumpir y cancelar algunos compromisos teatrales sobre las tablas.

Pese a este complejo panorama de salud, la figura de la escena nacional había hecho públicos sus anhelos de superar estas complicaciones para retomar la actividad laboral que la apasiona. Refiriéndose a sus intenciones frente a la recuperación, Silveyra expresó: “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.