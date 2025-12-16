Ángela Torres y Marcos Giles sellaron su química con un beso que enloqueció a los fans de Luzu TV
El momento más esperado finalmente ocurrió al aire, en medio de una ficción que desató aplausos, gritos y expectativas de confirmación.
Desde hace tiempo, Ángela Torres y Marcos Giles despertaban rumores de romance entre los seguidores de Nadie Dice Nada (Luzu TV). Miradas cómplices, risas compartidas y una química imposible de disimular alimentaron las versiones de un vínculo que iba más allá de lo laboral. Aunque ambos intentaron mantener un bajo perfil, los indicios se multiplicaron con el correr de las semanas.
Tras algunos intentos fallidos para coordinar salidas, los protagonistas admitieron que comenzaron a conocerse en un plano más íntimo, con encuentros que incluso incluyeron presentaciones familiares. Marcos coincidió con Gloria Carrá en el show de Shakira —donde la actriz fue telonera—, mientras que Ángela conoció a su posible futura suegra durante los Martín Fierro de Streaming.
A pesar de eso, la pareja evitó mostrarse públicamente y el público no tardó en manifestarse. En el chat del programa, el pedido era unánime: todos querían ver el beso que confirmara lo que ya parecía evidente.
El momento llegó este martes, cuando Davo Xeneize, invitado recurrente del ciclo, llevó adelante una ficción que tenía a Ángela y Marcos como protagonistas. En la historia, la artista estaba a punto de casarse con Teo D’Elía, pero la escena dio un giro inesperado: el influencer irrumpió para impedir la boda y, en medio del caos, los conductores terminaron besándose apasionadamente.
El estudio estalló en aplausos, gritos y risas, tanto dentro de la “novela” como en el piso, coronando así el momento más esperado por los fans. Aunque el beso ya es un hecho, ahora la audiencia va por más y espera que Ángela Torres y Marcos Giles confirmen oficialmente si la historia de amor también es real fuera de cámara.
Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar cientos de comentarios al respecto.
