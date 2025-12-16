El tenso cruce de Ángela Leiva con Mario Pergolini al aire: qué pasó

A partir de ese cruce, la charla derivó hacia los distintos estilos de cumbia que existen en América Latina. Leiva explicó las variantes del género, desde la cumbia argentina hasta la norteña mexicana, y puso el foco en la riqueza musical y cultural que muchas veces es subestimada.

En ese contexto, Leiva mencionó su colaboración con Los Ángeles Azules en el tema El listón de tu pelo, que alcanzó cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Pergolini reconoció el impacto del grupo mexicano y los definió como “los Pink Floyd de México”, resaltando su lugar como referentes históricos de la música latinoamericana.

Si bien el intercambio continuó en un tono distendido, el planteo de la cantante dejó expuesta una discusión que sigue vigente en el mundo del espectáculo: el reconocimiento y la valoración de la cumbia dentro del panorama musical argentino.