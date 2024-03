Ángela Torres rompió el silencio tras ser vinculada a Rusherking: "Hay relación, claro"

Tras ir juntos al concierto de Luis Miguel, Ángela Torres y Rusherking fueron interpelados por la prensa que estaba ansiosa por saber si realmente son pareja. El ex de la China Suárez, por su parte, prácticamente no aportó mucho: "No sé, estamos bien", dijo entre risas, al momento que reveló que se viene un lanzamiento juntos llamado "Mitad".