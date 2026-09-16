Angelina Jolie, en Camboya: compró 39 hectáreas y terminó protegiendo un bosque con elefantes y pangolines

El territorio tiene además un enorme valor por su biodiversidad. Una investigación realizada por Fauna & Flora registró más de 140 especies de aves, 30 especies de mamíferos, 15 especies de murciélagos y hasta 50 especies de orquídeas.

Entre los animales que habitan estos bosques aparecen el elefante asiático, el pangolín de Sunda, el dhole, el oso negro asiático y el gaur. Según los datos difundidos sobre el relevamiento, alrededor del 30% de las especies de fauna identificadas se encuentran incluidas en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Sin embargo, la protección de la zona continúa siendo un desafío. Los relevamientos detectaron personas armadas y rastros de trampas, mientras que durante 2025 los patrullajes retiraron más de 7.800 metros de alambre utilizado para la caza de animales.