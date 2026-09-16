Angelina Jolie, en Camboya: compró 39 hectáreas y terminó protegiendo un bosque con elefantes y pangolines
La actriz adquirió una propiedad en 2003 y, con el paso de los años, impulsó un proyecto de conservación que trabaja sobre un área de casi 61.000 hectáreas.
Angelina Jolie es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, pero su vínculo con Camboya excede ampliamente su carrera cinematográfica. Allí nació Maddox, su hijo mayor, y fue justamente su conexión con el país asiático la que terminó dando lugar a uno de sus proyectos ambientales más importantes.
Todo comenzó en 2003, cuando la actriz compró una casa ubicada en el noroeste de Camboya, en la provincia de Battambang. La propiedad estaba emplazada sobre unas 39 hectáreas de terreno y se encontraba junto al área de Samlaut, una extensa zona boscosa que por entonces sufría problemas relacionados con la caza furtiva, la tala ilegal y la degradación ambiental.
A partir de ese momento, Jolie comenzó a involucrarse en la conservación de la región. El proyecto fue creciendo y, en 2006, la organización impulsada por la actriz comenzó a colaborar en la protección del Samlaut Multiple Use Area, un territorio que actualmente comprende 60.994 hectáreas de bosque entre las provincias de Battambang y Pailin.
La aclaración es importante: Jolie no compró esas casi 61.000 hectáreas. Su aporte estuvo relacionado con el impulso y financiamiento de tareas de conservación desarrolladas en la zona a través de la organización que luego se convirtió en la Maddox Foundation.
El bosque que Angelina Jolie ayudó a proteger
El trabajo desarrollado en Samlaut incluyó la capacitación e incorporación de guardaparques locales, patrullajes contra la caza furtiva y la tala ilegal, además de programas de reforestación y proyectos destinados a las comunidades que viven en los alrededores del área protegida. La actual Maddox Foundation señala que trabaja junto al gobierno para fortalecer la protección de los recursos naturales y la fauna.
El territorio tiene además un enorme valor por su biodiversidad. Una investigación realizada por Fauna & Flora registró más de 140 especies de aves, 30 especies de mamíferos, 15 especies de murciélagos y hasta 50 especies de orquídeas.
Entre los animales que habitan estos bosques aparecen el elefante asiático, el pangolín de Sunda, el dhole, el oso negro asiático y el gaur. Según los datos difundidos sobre el relevamiento, alrededor del 30% de las especies de fauna identificadas se encuentran incluidas en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Sin embargo, la protección de la zona continúa siendo un desafío. Los relevamientos detectaron personas armadas y rastros de trampas, mientras que durante 2025 los patrullajes retiraron más de 7.800 metros de alambre utilizado para la caza de animales.
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