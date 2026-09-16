Gran Hermano: la sorpresa que se llevó Yipio de parte de "Chocolatito"

El certamen se encuentra en las vísperas de su desenlace definitivo tras haber superado holgadamente los seis meses de emisión ininterrumpida. La disputa principal por la consagración tiene como únicas aspirantes a la victoria a las jugadoras Yipio Pintos y Solange Abraham. En este marco, la producción organizó un reencuentro en el que los allegados de las dos finalistas ingresaron al inmueble con el firme objetivo de transmitirles el último impulso anímico antes de la votación decisiva.