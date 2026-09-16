Gran Hermano: la sorpresa que se llevó Yipio de parte de "Chocolatito"
La finalista uruguaya protagonizó uno de los momentos más románticos de la temporada del reality de Telefe cuando recibió la visita de sus seres queridos. Los detalles.
Una velada repleta de emociones intensas se vivió en la instancia decisiva del reality "Gran Hermano: Generación dorada". La concursante Yipio Pintos fue protagonista de un episodio memorable e imborrable en el juego cuando su novio, conocido afectuosamente bajo el apodo de "Chocolatito", irrumpió en la casa para sorprenderla con una romántica e inesperada propuesta de matrimonio durante la última visita de familiares antes de la definición.
El certamen se encuentra en las vísperas de su desenlace definitivo tras haber superado holgadamente los seis meses de emisión ininterrumpida. La disputa principal por la consagración tiene como únicas aspirantes a la victoria a las jugadoras Yipio Pintos y Solange Abraham. En este marco, la producción organizó un reencuentro en el que los allegados de las dos finalistas ingresaron al inmueble con el firme objetivo de transmitirles el último impulso anímico antes de la votación decisiva.
Para acompañar a la participante uruguaya, ingresaron al recinto su pareja, su hija Lara, y dos de sus más cercanas aliadas en la casa, Andrea del Boca y La Maciel. El momento culminante del encuentro aconteció instantes antes de que los visitantes debieran abandonar las instalaciones, momento en el que el novio de Pintos decidió tomar la iniciativa frente a los micrófonos.
Si bien la pareja ya había transitado una situación similar previamente, el hombre resolvió ratificar sus intenciones sentimentales ante la multitudinaria audiencia del programa. En tono emotivo y buscando el aval de los espectadores, la pareja de la competidora le hizo el pedido formal de bodas manifestando: “Voy a aprovechar porque lo hice una vez, arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo”.
Sin disimular su absoluta alegría y manteniendo su característica impronta festiva, la uruguaya respondió afirmativamente a los gritos para de inmediato sellar el momento con un beso apasionado. Lejos de dejar la propuesta en una mera declaración televisiva, la concursante instó a su compañero a ponerse a trabajar en la logística de la ceremonia para concretar la unión ni bien concluya su paso por el certamen.
En el tramo final del encuentro, previo a despedirse de su futuro esposo, Yipio cerró la romántica secuencia con una exigencia cargada de entusiasmo: “Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con La nueva escuela”.
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