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Leonardo DiCaprio encabeza las tendencias de HBO Max con su nueva película

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De la mano de Paul Thomas Anderson, la producción combina acción, drama y suspenso.

Leonardo DiCaprio encabeza las tendencias de HBO Max con su nueva película

El catálogo de HBO Max cuenta con numerosas películas que pasaron primero por los cines y que luego encontraron una nueva audiencia dentro del streaming. Entre ellas aparece una ambiciosa producción protagonizada por Leonardo DiCaprio, uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

La película llegó a la plataforma como parte de la propuesta "Del cine a HBO Max" y rápidamente llamó la atención de los suscriptores. Se trata de una pelicula dirigida por Paul Thomas Anderson y acompañada por un elenco repleto de figuras.

De qué trata Una batalla tras otra

La historia de "Una batalla tras otra" sigue a Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio, un hombre que en el pasado formó parte de un grupo revolucionario. Sin embargo, 16 años después de aquella etapa de su vida, se ve obligado a volver a enfrentarse con aquello que creía haber dejado atrás.

Todo cambia cuando reaparece un antiguo enemigo, el coronel Lockjaw, interpretado por Sean Penn, y la hija de Bob queda en peligro. Frente a esta situación, el protagonista deberá recurrir nuevamente a sus antiguos compañeros para intentar rescatarla.

A partir de allí comienza una historia en la que el pasado y el presente se cruzan constantemente, mientras Bob intenta recuperar los vínculos y las herramientas que alguna vez formaron parte de su vida. La misión lo obliga a volver a un mundo marcado por viejos conflictos y enfrentamientos.

La dirección está a cargo de Paul Thomas Anderson, responsable de películas como "There Will Be Blood", "The Master" y "Licorice Pizza". En esta oportunidad, el realizador pone a DiCaprio en el centro de una producción que combina acción, tensión, drama y momentos de humor.

Reparto de Una batalla tras otra

Además de Leonardo DiCaprio, la película reúne a reconocidas figuras del cine internacional. El reparto principal está integrado por:

  • Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson.
  • Sean Penn como el coronel Steven J. Lockjaw.
  • Benicio del Toro como Sergio St. Carlos.
  • Regina Hall como Deandra.
  • Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills.
  • Chase Infiniti como Willa Ferguson.
  • Alana Haim.
  • Wood Harris.

La presencia de DiCaprio, Penn y Del Toro convierte al elenco en uno de los principales atractivos de la producción. A ellos se suman intérpretes de distintas generaciones que acompañan una historia atravesada por conflictos familiares, políticos y personales.

Trailer de Una batalla tras otra

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