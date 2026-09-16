Leonardo DiCaprio encabeza las tendencias de HBO Max con su nueva película

La dirección está a cargo de Paul Thomas Anderson, responsable de películas como "There Will Be Blood", "The Master" y "Licorice Pizza". En esta oportunidad, el realizador pone a DiCaprio en el centro de una producción que combina acción, tensión, drama y momentos de humor.

Reparto de Una batalla tras otra

Además de Leonardo DiCaprio, la película reúne a reconocidas figuras del cine internacional. El reparto principal está integrado por:

Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson.

como Bob Ferguson. Sean Penn como el coronel Steven J. Lockjaw.

como el coronel Steven J. Lockjaw. Benicio del Toro como Sergio St. Carlos.

como Sergio St. Carlos. Regina Hall como Deandra.

como Deandra. Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills.

como Perfidia Beverly Hills. Chase Infiniti como Willa Ferguson.

como Willa Ferguson. Alana Haim .

. Wood Harris.

La presencia de DiCaprio, Penn y Del Toro convierte al elenco en uno de los principales atractivos de la producción. A ellos se suman intérpretes de distintas generaciones que acompañan una historia atravesada por conflictos familiares, políticos y personales.

Trailer de Una batalla tras otra