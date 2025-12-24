Angie Balbiani rompió el silencio y dio detalles estremecedores sobre la denuncia contra Marcelo Porcel
La panelista relató su vínculo cercano con el empresario acusado de abuso de menores y explicó por qué su hijo no figura en la causa.
Angie Balbiani dio un testimonio estremecedor al referirse públicamente a la denuncia contra Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso de menores. La actriz y panelista de Puro Show (El Trece) explicó que conoce al hombre desde hace años, no solo por su relación con figuras conocidas, sino porque es padre de alumnos del colegio al que asiste su hijo.
“Mi hijo compartió con el suyo durante mucho tiempo. De hecho, hace no muchos días, su hijo vino a mi casa”, contó Balbiani, dando cuenta del nivel de cercanía que existía entre ambas familias. Luego aclaró que su hijo no está involucrado en el expediente judicial, aunque remarcó el impacto emocional que le generó acceder al material de la causa. “Mi hijo no está en este expediente que dolorosamente tuve que leer. Es muy doloroso porque conozco los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba. Son los compañeros de mi hijo”, expresó.
En su relato, Angie describió cómo Porcel se mostraba dentro del ámbito escolar y entre los padres. “Este señor era el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba. Había una complicidad que era por fuera de una relación pareja, porque nunca dejaba de ser el padre. Había mucha insistencia para que se quedaran a dormir. Los chicos tenían 13 y 14 años”, relató.
La panelista también detalló las maniobras con las que, según la denuncia, el empresario engañaba a los menores. “Les ponía un vaso de alcohol a menores, que no habían tomado en su vida, y les ofrecía 500 pesos para que se lo terminaran”, aseguró.
Con el correr del tiempo, explicó, esas conductas se habrían repetido en otros espacios: “Después empezó a hacer esto en otro lugar, en una oficina. Los invitaba a hacer juegos quitándose la ropa. Tenía un vínculo de mucha complicidad y les transfería dinero. Tomaba imágenes de ellos mientras se bañaban”.
Visiblemente conmovida, Balbiani subrayó que su hijo no figura en la causa “por pura casualidad” y reflexionó sobre la gravedad de la situación: “Es una relación absolutamente asimétrica y cuando un padre de familia invita a un hijo a tu casa, asume que lo va a cuidar”. En ese sentido, agregó: “Yo agradezco que no me haya pasado a mí, porque no tengo la templanza que tienen algunos padres ahora, que los admiro profundamente”.
Finalmente, Angie habló desde su experiencia personal y recordó la confianza que existía durante años. “Este hombre está en el colegio desde que mi hijo estaba en sala de 2. Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él”, contó, y cerró con una revelación íntima: “De hecho, me senté a hablar con mi hijo para decirle: ‘Por favor, si pasó algo, decime’”.
