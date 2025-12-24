Angie Balbiani rompió el silencio y dio detalles estremecedores sobre la denuncia contra Marcelo Porcel

Visiblemente conmovida, Balbiani subrayó que su hijo no figura en la causa “por pura casualidad” y reflexionó sobre la gravedad de la situación: “Es una relación absolutamente asimétrica y cuando un padre de familia invita a un hijo a tu casa, asume que lo va a cuidar”. En ese sentido, agregó: “Yo agradezco que no me haya pasado a mí, porque no tengo la templanza que tienen algunos padres ahora, que los admiro profundamente”.

Finalmente, Angie habló desde su experiencia personal y recordó la confianza que existía durante años. “Este hombre está en el colegio desde que mi hijo estaba en sala de 2. Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él”, contó, y cerró con una revelación íntima: “De hecho, me senté a hablar con mi hijo para decirle: ‘Por favor, si pasó algo, decime’”.