La emoción de Rocío Marengo: su hijo Isidro recibió el alta y pasará Navidad en casa

El parto ocurrió en la semana 34, cuatro semanas antes de lo previsto para un nacimiento a término, luego de que Rocío permaneciera varios días en el sanatorio para que los médicos pudieran monitorearla cuidadosamente.

Así, Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre con un peso de 2,480 kilogramos y quedó internado en el área de neonatología, mientras su mamá lo acompañaba durante toda su estadía.