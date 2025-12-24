La emoción de Rocío Marengo: su hijo Isidro recibió el alta y pasará Navidad en casa
Tras 21 días internado, el bebé pudo dejar la clínica y la familia se prepara para vivir unas fiestas muy especiales.
Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida en la antesala de la Navidad. Luego de 21 días de internación y cuidados intensivos en el Sanatorio Otamendi, su hijo Isidro recibió el alta médica y finalmente podrá volver a casa para pasar las fiestas rodeado del amor de su familia.
La noticia llegó justo en la cuenta regresiva para Nochebuena y no tardó en reflejarse en las redes sociales de la modelo, quien compartió su emoción y alivio con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, Rocío publicó una tierna imagen del pequeño dormido, acompañado por un peluche de elefante, y escribió un mensaje breve pero profundamente emotivo: “Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa”.
Horas más tarde, la felicidad volvió a decir presente en otra historia, esta vez con una selfie frente al espejo en la que Marengo posó sonriente y resumió el momento con una frase cargada de complicidad: “Decime que hoy llega Isidro a tu casa sin decirme que hoy llega Isidro a tu casa”.
El agradecimiento también tuvo un lugar central en su mensaje. Visiblemente conmovida por el acompañamiento recibido durante estas semanas difíciles, la modelo expresó: “Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que me acompañaron este camino con buena energía y amor. No puedo más de la emoción”.
Qué le pasó a Isidro, el hijo de Rocío Marengo
Rocío Marengo tenía pactada una cesárea en el sanatorio Otamendi, pero debió ser adelantada por razones de salud tanto de la mamá como del bebé.
El parto ocurrió en la semana 34, cuatro semanas antes de lo previsto para un nacimiento a término, luego de que Rocío permaneciera varios días en el sanatorio para que los médicos pudieran monitorearla cuidadosamente.
Así, Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre con un peso de 2,480 kilogramos y quedó internado en el área de neonatología, mientras su mamá lo acompañaba durante toda su estadía.
