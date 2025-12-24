Audios de la causa Luciana Salazar – Martín Redrado: reclamos y la frase que expone el conflicto de fondo

En ese mismo diálogo, la modelo traza una comparación con los otros hijos del economista y formula un reclamo que refleja su angustia: “¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Cómo se lo explico a una nena cuando crezca?”.

Lejos de suavizar el tono, Salazar marca un límite claro respecto del vínculo: “Si vas a sumar, bienvenido. Si vas a retroceder, retrocedé con otros, con nosotras no”, se la escucha decir, antes de subrayar que su hija ya cuenta con una figura que la ama profundamente y que daría la vida por ella.

El momento más crudo del intercambio llega sobre el final del audio, cuando la modelo dispara una frase directa y sin eufemismos: “El problema sos vos, no son tus hijos, no es tu novia, sos vos. Te lo dice una persona que estuvo ocho años al lado tuyo y lo padeció”.