El desopilante blooper en un móvil de TN: "Quiero felicitar a C5N"

La frase, pronunciada en vivo, terminó de sellar el momento televisivo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en viralizar el clip y bromear sobre la confusión, destacando tanto la espontaneidad de la mujer como la reacción del periodista. El episodio no pasó desapercibido y volvió a poner en escena uno de los clásicos de los móviles en la calle: la imprevisibilidad absoluta de la gente frente a cámara.

En este tipo de coberturas, especialmente en fechas festivas donde el tono es más relajado, los errores, confusiones y comentarios fuera de libreto suelen convertirse en contenido viral, alimentando el costado más humano -y a veces desopilante- de la televisión en vivo. En este caso, el detalle de confundir dos señales históricamente enfrentadas en términos editoriales sumó un condimento extra que potenció la repercusión.