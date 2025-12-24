El desopilante blooper en un móvil de TN: "Quiero felicitar a C5N"
Un móvil en vivo terminó en confusión y risas cuando una vecina felicitó a otro canal al aire, obligando al cronista a reaccionar con humor y al estudio a cortar la transmisión.
Un momento tan inesperado como incómodo se vivió este martes al aire de TN, cuando un móvil en plena transmisión terminó convirtiéndose en uno de los bloopers televisivos más comentados de la jornada. El episodio ocurrió durante una salida en vivo desde la puerta de una carnicería, en el marco de un informe distendido por las fiestas.
Allí el notero proponía un juego sencillo a los vecinos que pasaban por el lugar: escribir deseos para esta Navidad y compartirlos frente a cámara. Todo transcurría con normalidad hasta que una mujer se acercó al móvil y pidió intervenir, generando una situación que rápidamente descolocó tanto al cronista como al equipo en el estudio.
Para sorpresa de todos, la mujer confundió el móvil de TN con el de C5N y no dudó en expresarlo en vivo, desatando risas, gestos de incomodidad y una evidente confusión en el piso del canal. “Buen día. Quiero felicitar a C5N. ¿Ustedes son de C5N?”, lanzó la señora con total naturalidad, sin advertir el error.
El comentario tomó desprevenido al notero, que intentó salir del paso con rapidez y algo de humor, mientras desde el estudio evaluaban cómo seguir con la transmisión sin profundizar el blooper. Lejos de esquivar la situación, el cronista respondió con sinceridad y una sonrisa forzada: “No. Somos de TN. Veníamos bien y me dijo otro canal. Le mandamos saludos igual”.
La frase, pronunciada en vivo, terminó de sellar el momento televisivo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en viralizar el clip y bromear sobre la confusión, destacando tanto la espontaneidad de la mujer como la reacción del periodista. El episodio no pasó desapercibido y volvió a poner en escena uno de los clásicos de los móviles en la calle: la imprevisibilidad absoluta de la gente frente a cámara.
En este tipo de coberturas, especialmente en fechas festivas donde el tono es más relajado, los errores, confusiones y comentarios fuera de libreto suelen convertirse en contenido viral, alimentando el costado más humano -y a veces desopilante- de la televisión en vivo. En este caso, el detalle de confundir dos señales históricamente enfrentadas en términos editoriales sumó un condimento extra que potenció la repercusión.
