La épica de "Peaky Blinders" está de vuelta: Netflix lanzó el primer adelanto

El universo de "Peaky Blinders" no es simplemente una serie; es un ecosistema de poder, trauma y estética que redefinió el drama criminal moderno. Si la obra de Steven Knight se consolidó como un fenómeno cultural, fue por su capacidad de elevar las calles de Birmingham a la categoría de épica trágica. Hoy, ese mito se expande con una fuerza arrolladora tras el lanzamiento del nuevo adelanto de la película secuela, "Peaky Blinders: el hombre inmortal", donde un Thomas Shelby más espectral que nunca nos recuerda por qué sigue siendo el hombre con más aura de una serie.