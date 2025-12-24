La épica de "Peaky Blinders" está de vuelta: Netflix lanzó el primer adelanto
"Peaky Blinders: el hombre inmortal" llega a Netflix el próximo 20 de marzo y en el primer adelanto se explica qué sucedió con Tommy Shelby.
El universo de "Peaky Blinders" no es simplemente una serie; es un ecosistema de poder, trauma y estética que redefinió el drama criminal moderno. Si la obra de Steven Knight se consolidó como un fenómeno cultural, fue por su capacidad de elevar las calles de Birmingham a la categoría de épica trágica. Hoy, ese mito se expande con una fuerza arrolladora tras el lanzamiento del nuevo adelanto de la película secuela, "Peaky Blinders: el hombre inmortal", donde un Thomas Shelby más espectral que nunca nos recuerda por qué sigue siendo el hombre con más aura de una serie.
Esta cinta, que llega el 20 de marzo a Netflix, ya tiene un nuevo avance donde Cillian Murphy entrega una línea que ha paralizado a los fanáticos: "El hombre que un día fui, desapareció". Esta declaración no es solo un cambio de piel; es la confirmación de que Tommy ha trascendido su propia humanidad para convertirse en un símbolo, en una fuerza de la naturaleza que sobrevive incluso a sus propios demonios.
La dirección de arte y esa atmósfera cargada de humo y pólvora regresan para demostrarnos que el legado de los Shelby es inagotable, recordándonos que todo sucede, como siempre, por orden de los Peaky Blinders.
El salto a 1953: reconstrucción y nueva sangre
La franquicia no se detiene en la gran pantalla. Se confirmó que el universo se expandirá con dos nuevas temporadas (cada una de seis episodios de 60 minutos) que funcionarán como secuela directa de los eventos de la película. La narrativa nos traslada al Reino Unido de 1953, una época donde Birmingham intenta resurgir de las cenizas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
Este nuevo capítulo se centrará en la "nueva generación de los Shelby", quienes tomarán el volante en un escenario de posguerra devastado pero lleno de oportunidades. La sinopsis oficial adelanta una "competencia brutal de proporciones míticas" por el control del proyecto de reconstrucción de la ciudad. Es una lucha por el territorio y el poder donde la familia Shelby estará, una vez más, en el centro mismo de una historia sangrienta.
La emoción de Steven Knight
El creador ha expresado su entusiasmo por este "viaje de locura", prometiendo una historia que, al igual que la ciudad misma, resurge con más fuerza que nunca. Con el guion afilado de Knight y la mirada ejecutiva de Murphy, las próximas temporadas prometen mantener la complejidad psicológica y la acción visceral que convirtieron a los Shelby en leyendas. La reconstrucción de Birmingham será el tablero de ajedrez donde esta nueva generación deberá demostrar si tienen el acero necesario para portar el nombre que cambió la historia del crimen británico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario