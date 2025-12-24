La ex novia de Fernando Báez confirmó su relación en redes sociales con un tierno video

Luego del crimen del joven estudiante de Abogacía, ocurrido en 2020, Rossi optó por alejarse de la exposición mediática y enfocarse en actividades personales, entre ellas el baile, disciplina a la que se dedicó de manera constante. Durante ese período también acompañó a la familia Báez Sosa en distintas movilizaciones y reclamos de justicia, aunque no declaró en el juicio ni participó del reciente documental 50 segundos.

En las últimas horas, su nombre volvió a circular a partir de un hecho ocurrido durante el evento Párense de Manos, realizado en la cancha de Huracán.

Allí, Agustín Monzón, nieto del exboxeador Carlos Monzón y participante de la velada, resultó ganador de su enfrentamiento y realizó una declaración pública en la que confirmó su relación con Rossi y le pidió formalmente que sea su pareja.

En ese marco y según informaron en Arriba Argentinos, los padres de Fernando Báez Sosa continúan acompañándola y la alentaron a avanzar en esta nueva etapa de su vida.