La ex novia de Fernando Báez confirmó su relación en redes sociales con un tierno video
Julieta Rossi subió un video a su cuenta de Tiktok mostrándose muy cariñosa con Agustín Monzón, quien le pidió ser novios en Párense de Manos.
El pasado fin de semana, Agustín Monzón sorprendió con una romántica propuesta a Julieta Rossi frente a miles de personas en Párense de Manos 3.
Tras perder la pelea con Franco Bonavena, el nieto de Carlos Monzón tomó la palabra y agradeció a todos. Sin embargo, la situación tuvo un giro inesperado y aprovechó la oportunidad para hacer una propuesta: "Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón".
La ex novia de Fernando Baez Sosa se mostró muy emocionada y aceptó, sellando su amor con un beso. Si bien ambos ya venían mostrándose juntos en diferentes videos, la bailarina subió uno a su cuenta de Tiktok blanqueando la relación.
En el acting, ambos simulan chocarse, hacer un mini baile juntos y terminarlo con un romántico beso. En cuestión de minutos, el posteo se volvió viral y comenzó a cosechar miles de likes y cientos de comentarios por parte de los usuarios.
Así fue la reacción de los padres de Fernando Báez Sosa ante la nueva relación de Julieta Rossi
Luego del crimen del joven estudiante de Abogacía, ocurrido en 2020, Rossi optó por alejarse de la exposición mediática y enfocarse en actividades personales, entre ellas el baile, disciplina a la que se dedicó de manera constante. Durante ese período también acompañó a la familia Báez Sosa en distintas movilizaciones y reclamos de justicia, aunque no declaró en el juicio ni participó del reciente documental 50 segundos.
En las últimas horas, su nombre volvió a circular a partir de un hecho ocurrido durante el evento Párense de Manos, realizado en la cancha de Huracán.
Allí, Agustín Monzón, nieto del exboxeador Carlos Monzón y participante de la velada, resultó ganador de su enfrentamiento y realizó una declaración pública en la que confirmó su relación con Rossi y le pidió formalmente que sea su pareja.
En ese marco y según informaron en Arriba Argentinos, los padres de Fernando Báez Sosa continúan acompañándola y la alentaron a avanzar en esta nueva etapa de su vida.
