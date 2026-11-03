Angustiante descargo de Flor de la V tras el ataque transfóbico en Palermo: "La violencia de esta época"

“La deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es enorme”, indicó Flor de la V

En su mensaje, Flor de la V apuntó contra la creciente intolerancia y el odio hacia la comunidad travesti-trans, remarcando la gravedad del ataque perpetrado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires: “Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”.