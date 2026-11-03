Angustiante descargo de Flor de la V tras el ataque transfóbico en Palermo: "La violencia de esta época"
La conductora no dudó en referirse a lo sucedido en las últimas horas y que ya suma una ola de repudio generalizado en redes sociales.
A través de un desgarrador video publicado en sus redes sociales, la conductora Flor de la V expresó su profunda tristeza e indignación tras la violenta agresión sufrida por un grupo de mujeres trans a manos de varios jóvenes en el barrio porteño de Palermo.
Visiblemente quebrada y al borde de las lágrimas, la presentadora comenzó su mensaje confesando lo difícil que le resultaba abordar el tema: “Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época”.
“La deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es enorme”, indicó Flor de la V
En su mensaje, Flor de la V apuntó contra la creciente intolerancia y el odio hacia la comunidad travesti-trans, remarcando la gravedad del ataque perpetrado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires: “Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”.
La conductora también reflexionó sobre la violencia sistemática y el rechazo social, recordando el valor intrínseco de cada persona y apelando a la empatía colectiva: “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad”.
Un llamado a no naturalizar la crueldad
Hacia el final de su descargo, la conductora hizo un firme llamado de atención sobre la reacción de la sociedad frente a estos actos de odio y pidió que se haga justicia: “No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad. Justicia por mis compañeras”.
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