Salvaje agresión a mujeres trans en Palermo: filmaron todo y lo subieron a redes sociales
El violento accionar de un grupo de jóvenes se viralizó en redes sociales, generando un amplio repudio, especialmente, en el colectivo LGBTQ+.
Un nuevo episodio de violencia armada con provocación en la vía pública quedó al descubierto en las últimas horas a través de un video difundido en redes sociales, donde se observa a un grupo de jóvenes agrediendo y hostigando a mujeres trans en la zona del parque de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ataque con conos de tránsito y persecución en la noche de Palermo
El material audiovisual, grabado desde la perspectiva de uno de los propios agresores o integrantes del grupo, registra la secuencia en medio de una avenida transitada: un joven persigue a una de las víctimas en plena calle utilizando un cono de señalización vial de color naranja para empujarla y agredirla.
Las imágenes muestran a varios jóvenes, organizados en grupo y desplazándose a pie y en bicicletas, rodeando la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución. El video fue subido a redes sociales acompañado por la leyenda despectiva "A correr los trabas", celebrando la agresión como un acto de burla entre los involucrados y acompañando la frase con emojis de risa.
Repudio generalizado y llamado a la intervención judicial
La difusión del clip generó un fuerte repudio entre usuarios y organizaciones de la comunidad LGBTQ+, quienes advirtieron sobre el crecimiento de actos de vandalismo y agresiones dirigidas en la vía pública durante la noche.
Las autoridades y los organismos dedicados a la protección de derechos en el ámbito porteño evalúan la utilización de los registros fílmicos y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para identificar la patente de los vehículos que transitaban por el área y ubicar a los responsables de las agresiones y la incitación a la violencia.
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