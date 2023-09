Pidieron la detención de Aníbal Lotocki en otra causa penal

Después de 15 años, Dufort aseguró que desarrolló la misma insuficiencia renal por hipercalcemia que otros pacientes de Aníbal Lotocki, incluidos Silvina Luna y Mariano Caprarola, quienes fallecieron en las últimas semanas por complicaciones relacionadas a la mala praxis del cirujano.

RAFAEL DUFORT LOTOKI

Lotocki, quien nunca hizo la especialización en cirugía plástica, atendió a numerosas celebridades y artistas a lo largo de su carrera. En 2022 fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por la mala praxis perpretrada a Stefy Xipolitakis, Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Silvina Luna murió en agosto de este año y su abogado, Fernando Burlando, pidió la detención de Aníbal Lotocki como responsable de su deceso.

Mientras tanto, Dufort presentó su denuncia penal contra el cirujano ante el Tribunal Oral N°28, el mismo que lo condenó en 2022, y expuso los registros médicos de cómo está su salud.

"Esto me generó un transtorno total a nivel físico porque el dolor es insoportable, tengo que tomar calmantes hace 11 años y ya casi no me hacen efecto. A los cuatro años se me formaron dos pelotas en los riñones de 2,20 centímetros: los cálculos renales que se iban formando a través de la descalcificación de mi cuerpo", explicó Dufort a C5N cuando estuvo en Buenos Aires.