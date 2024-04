Anne Hathaway y Nicholas Galitzine convierten "The Idea of You" en una embriagadora adaptación romántica

Embed - La idea de tenerte (The Idea of You) - Tráiler Oficial | Prime Video España

"The Idea of You" sigue, en esta ocasión a Soléne, una mujer de 40 años que es perfectamente interpretada por Anne Hathaway. Su personaje ya es una madre que vive sola con su hija de 15 años y con quien tiene una relación completamente cercana. A pesar de que el ex marido de ella, Daniel, la lastimó, actualmente está muy bien refugiada en su hija, su independencia y empoderamiento. Sin embargo, cuando conoce a Hayes Campbell, el personaje de Nicholas Galitzine, su vida cambia para siempre.

A partir de allí, Soléne comprende que el romance puede ir más allá y que el amor no conoce de edades. Y, si bien como ya es sabido, "The Idea of You" está basada en el libro de Robinne Lee con el mismo nombre, la adaptación de Prime Video superó cualquier expectativa. Michael Showalter recuperó su confianza para hacer una excelencia cinematográfica en todos sus sentidos. El director es de aquellos maestros que les encanta idealizar a un personaje, pero en esta ocasión lo hizo sin abusar al agrandar a ninguno de ellos.

Esto es porque con cierta soltura le dio el nivel de protagonismo a Hayes Campbell y a Soléne conectándolos aún mucho mejor de lo que sucede en el libro. La conexión entre ambos personajes siendo, uno de otro, un complemento perfecto hace que este romance sin estereotipos ni prejuicios, traspase la pantalla. Y, por supuesto, el plus aún mayor que tuvo Showalter en esta producción fue la elección del elenco: Anne Hathaway, la reina de las rom coms y Nicholas Galitzine, el chico del momento.

Más allá de que todo el equipo de "The Idea of You" demostró estar a la par de lo que significa esta película, Anne Hathaway y Nicholas Galitzine consiguieron ser embriagadores con su química. Desde el inicio hasta el final, ambos son magnéticos entre sí y para el afuera con un broche de oro: en realidad no se necesitan entre sí ni a lo largo de la historia, pero terminan siendo absorbentes en su propio drama. Es que, sin dudas, el personaje de Anne no necesita un novio porque, a los 40 años, se enfoca en su propia soltería, pero la aparición de Hayes es memorable para su vida.

Es más, la clave del éxito de la cinta es, justamente, esa: cómo de forma sutil queda en evidencia lo que ellos necesitan siendo, sin dudas, el complemento perfecto el uno del otro. Hathaway y Galitzine consiguieron captar esa esencia, esa conexión y esas personalidades de cada uno de sus personajes para hacer de este un romance perfecto que, además, rompe con las barreras impuestas por la sociedad. Una de las frases que me marcó, en todos sus sentidos, dentro de la película fue "la gente odia a las mujeres felices".

La misma llega a la vida de Soléne cuando es juzgada por una relación con un chico mucho más joven que ella, pero aún así, su conexión y su corazón no conoce de edades. Su vínculo es mucho más fuerte, emocionante y hasta un poco dramático, pero con tanta potencia que esquiva cualquier tipo de barreras. Es una comedia romántica moderna, excesivamente perfeccionada por Showalter, pero con una impronta impuesta por Hathaway quien logró explorar la sexualidad de una mujer a sus 40 años, a pesar de que en Hollywood este ya es un tema que suele esquivarse.

En la actualidad, en el cine, las mujeres de 40 años ya son simplemente madres y pierden el protagonismo, la sensualidad y la forma de mostrarse desde otro ámbito. Sin embargo, Anne Hathaway regresó a las rom coms clásicas, pero rompiendo con estas barreras que desde hace tiempo se ven en Hollywood. Asimismo lo consiguió Prime Video con la promoción y distribución de este film que, sin dudas, muestra la mejor versión y la más aclamada por los fanáticos, al igual que Galitzine, quien brilla no sólo como el joven seductor, sino también como un perfecto compañero en una fina línea entre la madurez y vivir el sueño de la boyband.

Definitivamente, "The Idea of You" consigue trazar un romance poco convencional con una atractiva conexión entre sus protagonistas, pero también con el resto de los personajes. La historia de amor más aclamada, embellecedora y dedicada en lo que va de este 2024 y, a decir verdad, del género en su totalidad. A partir de este 2 de mayo disponible en Prime Video.