Ansu Fati presentó "Imagínate", su segundo tema musical: la faceta artística que desarrolla lejos de las canchas
Luego del éxito de su debut, que superó los 4 millones de reproducciones, el delantero continúa apostando por la música.
Ansu Fati amplía sus horizontes más allá del fútbol y continúa desarrollando su carrera como cantante. El delantero del AS Mónaco presentó “Imagínate”, su segundo sencillo, con el que busca consolidar un proyecto musical que comenzó a tomar forma hace algunos años y que ya consiguió una importante repercusión en las plataformas digitales.
El lanzamiento llegó después de la buena recepción de “Sea Como Sea”, su primera canción, publicada en junio junto a Music Brokers. A partir de aquella experiencia, el futbolista decidió darle continuidad a su faceta artística y avanzar con una propuesta que combina sus influencias musicales y sus propias vivencias.
De esta manera, Fati se convirtió en el primer jugador formado en el FC Barcelona en lanzar oficialmente una carrera musical. Su intención es construir un camino a largo plazo, sin que la música quede reducida a una experiencia ocasional mientras continúa ligado al fútbol profesional.
Una canción sobre la superación
“Imagínate” mantiene la identidad sonora que presentó en su debut y propone una combinación de ritmos latinos, afrobeats y sonidos vinculados con la herencia musical africana. La letra gira alrededor de los sueños, la capacidad de sobreponerse a las dificultades y la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos.
La relación de Ansu con la música comenzó en 2020, durante el proceso de rehabilitación de una lesión. En aquel período encontró en las canciones una manera de canalizar sus emociones y expresar situaciones personales que también forman parte de su recorrido como deportista.
“Teníamos este lanzamiento planeado desde hace mucho tiempo. La vida siempre me pone situaciones de las que reponerme, y sacar esta canción ahora refuerza mis ganas y mi espíritu de superación”, explicó el futbolista sobre la llegada de su nuevo sencillo.
El antecedente que impulsó su carrera
Su primera experiencia musical tuvo una repercusión que superó las expectativas iniciales. “Sea Como Sea” acumuló más de un millón de reproducciones en las principales plataformas y consiguió una importante presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se incorporó a las tendencias y sumó millones de interacciones.
El tema también logró trascender el ámbito digital y llegó a distintos escenarios futbolísticos. Ingresó en rankings latinoamericanos, alcanzó el quinto puesto en Ecuador y comenzó a sonar en las previas de los partidos del Stade Louis II, estadio del AS Mónaco. Incluso fue adoptado por los hinchas del Fulham en Craven Cottage para acompañar las jornadas deportivas.
Mientras trabaja en su recuperación con el objetivo de volver a competir con el conjunto monegasco, Ansu Fati apuesta a darle continuidad a esta faceta personal. Con “Imagínate”, el delantero suma un nuevo capítulo a una iniciativa que busca unir dos de sus grandes pasiones y demuestra que sus proyectos profesionales no se limitan exclusivamente al fútbol.
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