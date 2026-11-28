“Teníamos este lanzamiento planeado desde hace mucho tiempo. La vida siempre me pone situaciones de las que reponerme, y sacar esta canción ahora refuerza mis ganas y mi espíritu de superación”, explicó el futbolista sobre la llegada de su nuevo sencillo.

El antecedente que impulsó su carrera

Su primera experiencia musical tuvo una repercusión que superó las expectativas iniciales. “Sea Como Sea” acumuló más de un millón de reproducciones en las principales plataformas y consiguió una importante presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se incorporó a las tendencias y sumó millones de interacciones.

El tema también logró trascender el ámbito digital y llegó a distintos escenarios futbolísticos. Ingresó en rankings latinoamericanos, alcanzó el quinto puesto en Ecuador y comenzó a sonar en las previas de los partidos del Stade Louis II, estadio del AS Mónaco. Incluso fue adoptado por los hinchas del Fulham en Craven Cottage para acompañar las jornadas deportivas.

Mientras trabaja en su recuperación con el objetivo de volver a competir con el conjunto monegasco, Ansu Fati apuesta a darle continuidad a esta faceta personal. Con “Imagínate”, el delantero suma un nuevo capítulo a una iniciativa que busca unir dos de sus grandes pasiones y demuestra que sus proyectos profesionales no se limitan exclusivamente al fútbol.