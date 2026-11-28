Feid sorprendió con una colaboración internacional junto a Snoop Dogg: el mensaje detrás de su nueva canción
Los artistas lanzaron “Gracias x Todo”, una tema que combina música urbana y hip-hop con una reflexión sobre la fe, la perseverancia y el valor de los afectos.
Feid volvió a sorprender a sus seguidores con una colaboración inesperada que cruza generaciones y estilos musicales. El artista colombiano se unió a Snoop Dogg, una de las figuras más importantes de la historia del hip-hop, para presentar “Gracias x Todo”, un lanzamiento que propone un mensaje de gratitud y superación personal.
La canción llegó este jueves, en coincidencia con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y reúne a dos referentes de la música internacional en una propuesta que invita a reconocer tanto los momentos felices como las dificultades que forman parte del camino. A través de sus letras, ambos artistas repasan sus experiencias personales y destacan la importancia de no perder la fe incluso cuando las circunstancias parecen adversas.
En sus versos, Feid recuerda los obstáculos que debió atravesar y agradece a Dios por acompañarlo durante los momentos más complicados. El cantante pone el foco en la confianza, la perseverancia y la convicción de que las oportunidades pueden llegar después de las etapas más difíciles.
Por su parte, Snoop Dogg aporta su propia historia de vida y recuerda sus comienzos, cuando tenía muy poco, hasta alcanzar el reconocimiento mundial. También hace referencia a la importancia de mantenerse firme, aprender de las caídas y poder compartir los logros con las personas que estuvieron presentes desde el principio.
Feid protagonizó un videoclip lleno de emoción
El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip que profundiza el sentido de la canción y muestra una faceta íntima de Feid. Lejos de una producción centrada exclusivamente en el despliegue visual, las imágenes recorren distintos momentos familiares y ponen en primer plano los vínculos que marcaron su vida.
Una de las escenas muestra a una familia reunida alrededor de una mesa, acompañada por fotografías personales de los seres queridos del artista. También aparecen referencias especiales a sus abuelos, a quienes les dedica un homenaje por la influencia que tuvieron en su historia y por las enseñanzas que lo acompañaron durante su crecimiento.
El cierre del video suma otro momento significativo: Feid se une al coro infantil de la Fundación GOOD KIDZ en una iglesia iluminada por velas. La secuencia refuerza los conceptos de unión, amor y espiritualidad que atraviesan toda la canción.
Además, “Gracias x Todo” fue presentada con una letra limpia, sin contenido explícito, para que su mensaje pueda llegar a públicos de distintas edades.
Con esta colaboración, Feid y Snoop Dogg cruzan dos universos musicales diferentes para construir un mensaje en común: valorar el recorrido personal, agradecer a quienes acompañan y encontrar motivos para seguir adelante incluso después de las experiencias más difíciles.
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