Una de las escenas muestra a una familia reunida alrededor de una mesa, acompañada por fotografías personales de los seres queridos del artista. También aparecen referencias especiales a sus abuelos, a quienes les dedica un homenaje por la influencia que tuvieron en su historia y por las enseñanzas que lo acompañaron durante su crecimiento.

El cierre del video suma otro momento significativo: Feid se une al coro infantil de la Fundación GOOD KIDZ en una iglesia iluminada por velas. La secuencia refuerza los conceptos de unión, amor y espiritualidad que atraviesan toda la canción.

Además, “Gracias x Todo” fue presentada con una letra limpia, sin contenido explícito, para que su mensaje pueda llegar a públicos de distintas edades.

Con esta colaboración, Feid y Snoop Dogg cruzan dos universos musicales diferentes para construir un mensaje en común: valorar el recorrido personal, agradecer a quienes acompañan y encontrar motivos para seguir adelante incluso después de las experiencias más difíciles.