Con el paso de los años, la plataforma amplió su presencia internacional y construyó una comunidad alrededor de sus encuentros. Hasta el momento, realizó seis ediciones en Punta del Este, una en Montevideo, siete en Buenos Aires, tres en Mendoza y una en Montreal, Canadá. Durante 2026 también concretó su desembarco en Madrid y San Pablo.

Ahora, con Hernán Cattaneo nuevamente al frente de una convocatoria multitudinaria, Sunsetstrip prepara una jornada especial para febrero de 2027. La combinación de ocho horas de música ininterrumpida, un entorno al aire libre y una fecha exclusiva en Buenos Aires anticipa uno de los encuentros electrónicos más esperados del verano.