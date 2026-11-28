Sunsetstrip confirmó su única fecha de 2027 en Buenos Aires con un set histórico de Hernán Cattáneo
El DJ argentino protagonizará una jornada especial con un set de ocho horas en Ciudad Universitaria.
Hernán Cattaneo volverá a encontrarse con el público porteño en una propuesta que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la música electrónica de 2027. El reconocido DJ argentino será el protagonista de una nueva edición de Sunsetstrip Buenos Aires, que ya confirmó su fecha para el próximo 27 de febrero en Ciudad Universitaria.
La presentación tendrá una particularidad que la distinguirá de sus anteriores encuentros: por primera vez en la historia de Sunsetstrip, Cattaneo estará a cargo de un set open to close de ocho horas. De esta manera, el artista conducirá musicalmente toda la jornada, desde el comienzo hasta el cierre, con un recorrido especialmente pensado para la ocasión.
Además, la organización confirmó que será la única edición de la plataforma en Buenos Aires durante 2027, por lo que se espera una convocatoria especial para una experiencia que combina música electrónica, naturaleza y el atardecer como parte central de su identidad.
Cuándo salen las entradas
Los tickets estarán disponibles a partir del viernes 20 de noviembre a través de Buenalive.com. La primera instancia será una preventa exclusiva para clientes Galicia Visa, que comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 12. Una vez finalizada, desde las 13 se habilitará la venta general para todo el público.
La propuesta de Sunsetstrip se caracteriza por integrar la música con escenarios naturales y una puesta visual y sensorial especialmente diseñada para cada destino. En ese contexto, el atardecer funciona como uno de los grandes protagonistas de una experiencia que busca ir más allá de un espectáculo tradicional.
Con el paso de los años, la plataforma amplió su presencia internacional y construyó una comunidad alrededor de sus encuentros. Hasta el momento, realizó seis ediciones en Punta del Este, una en Montevideo, siete en Buenos Aires, tres en Mendoza y una en Montreal, Canadá. Durante 2026 también concretó su desembarco en Madrid y San Pablo.
Ahora, con Hernán Cattaneo nuevamente al frente de una convocatoria multitudinaria, Sunsetstrip prepara una jornada especial para febrero de 2027. La combinación de ocho horas de música ininterrumpida, un entorno al aire libre y una fecha exclusiva en Buenos Aires anticipa uno de los encuentros electrónicos más esperados del verano.
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