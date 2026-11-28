XLOV hizo historia en Argentina: la primera banda genderless del K-pop debutó ante un recinto colmado
Wumuti, Rui, Hyun y Haru llegaron por primera vez al país con su gira latinoamericana y protagonizaron una noche de música, baile y conexión con sus fanáticos.
El K-pop sigue ampliando sus fronteras y Argentina volvió a ser escenario de uno de esos encuentros que confirman el crecimiento del género en la región. XLOV, reconocida como la primera banda genderless del mundo, debutó en Buenos Aires con un espectáculo que reunió a cientos de seguidores en C Art Media y marcó un nuevo capítulo en su vínculo con el público latinoamericano.
En el marco de su XLOV 2026 LATAM TOUR II, Wumuti, Rui, Hyun y Haru llegaron por primera vez al país con una propuesta artística que combina música, coreografías de alto impacto y una identidad visual que rompe con los estereotipos tradicionales. La presentación también permitió que EVOL, su fandom oficial, pudiera encontrarse cara a cara con los cuatro integrantes después de meses de espera.
Desde el comienzo, el grupo dejó en claro que había preparado una noche especial. La apertura fue con “Hush”, seguida por “I’mma Be”, el sencillo con el que debutaron en 2025 y que rápidamente fue reconocido por los fanáticos. La energía continuó con “HIPS” y “Extancy”, dos interpretaciones que pusieron en primer plano la versatilidad escénica de los artistas.
Un debut a pura emoción
A lo largo del espectáculo, XLOV mantuvo la conexión con sus seguidores mediante una sucesión de canciones y performances que incluyeron “Kiss and say goodbye”, “Silence”, “Serve”, “Rizz” y “Scent”. Cada presentación reforzó la identidad del cuarteto y el estilo que lo diferencia dentro de la quinta generación del K-pop.
El set principal llegó a su final con “1&Only”, pero el entusiasmo del público hizo que los integrantes regresaran para un bis. La despedida incluyó “Biii:-p”, “Drip Drip” y “Masterpiece”, tres canciones con las que cerraron una jornada atravesada por el baile, la emoción y los gritos de sus seguidores.
La visita a Buenos Aires formó parte de un recorrido por Latinoamérica que también incluyó presentaciones en México, Perú y Chile. En cada destino, el grupo continúa ampliando su comunidad de seguidores y acercando su propuesta musical a nuevos públicos.
Con este primer encuentro en Argentina, Wumuti, Rui, Hyun y Haru dejaron una marca especial entre los integrantes de EVOL. El debut en C Art Media significó mucho más que una presentación: fue la concreción de una espera para sus fanáticos y una nueva oportunidad para que XLOV siga expandiendo su presencia internacional.
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