La visita a Buenos Aires formó parte de un recorrido por Latinoamérica que también incluyó presentaciones en México, Perú y Chile. En cada destino, el grupo continúa ampliando su comunidad de seguidores y acercando su propuesta musical a nuevos públicos.

Con este primer encuentro en Argentina, Wumuti, Rui, Hyun y Haru dejaron una marca especial entre los integrantes de EVOL. El debut en C Art Media significó mucho más que una presentación: fue la concreción de una espera para sus fanáticos y una nueva oportunidad para que XLOV siga expandiendo su presencia internacional.