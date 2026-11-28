Anuel AA lanzó "Real Hasta La Muerte II" junto a grandes figuras de la música urbana
El puertorriqueño presentó la secuela de uno de los discos más importantes de su carrera en el día de su cumpleaños.
Anuel AA eligió una fecha especial para uno de los lanzamientos más importantes de su trayectoria. El artista puertorriqueño presentó “Real Hasta La Muerte II”, la continuación del álbum que publicó en 2018 y que marcó un antes y un después en su carrera y en la expansión internacional del trap latino.
El disco llegó el 26 de noviembre, coincidiendo con su cumpleaños, a través de su propio sello discográfico, Real Hasta La Muerte. A ocho años de aquel trabajo que lo consolidó como uno de los referentes del género urbano, el cantante decidió recuperar la esencia de sus primeros éxitos, pero con una producción renovada y una apuesta por sonidos contemporáneos.
Más que una continuación, el proyecto representa una nueva etapa artística para Anuel, que vuelve a poner en primer plano el trap latino, las influencias callejeras y la identidad musical con la que construyó su carrera. La propuesta también busca conectar con los seguidores que lo acompañan desde sus comienzos y con las nuevas generaciones que se sumaron a su música.
Las colaboraciones del disco
Uno de los principales atractivos de Real Hasta La Muerte II es la variedad de artistas que participan en el álbum. Entre los invitados aparecen Fuerza Regida, Wisin, Blessd, De La Rose y Roa, además de la participación del reconocido productor Chris Jedi.
La producción musical estuvo a cargo de un equipo integrado por Nelly, Chris Jedi, Ovy on the Drums, Los Money Makers, Full Harmony, Foreign Tech y Juju. La combinación de estos nombres dio lugar a un repertorio que alterna entre el trap más contundente, el reguetón, las melodías urbanas y diferentes influencias internacionales.
Entre las canciones que forman parte del lanzamiento se destacan “Las Más Bonitas Son P#tas”, “Vuelve”, “Se Tocó el Totito con Mi Glock”, “Sexo Nombre”, junto a De La Rose, y “Perra”.
Uno de los temas que ya consiguió una importante repercusión es “Las Más Bonitas Son P#tas”, que alcanzó el primer puesto del ranking de Spotify Argentina durante varias semanas. Además, llegó al número uno mundial en YouTube y ocupó el puesto 18 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.
Un legado que sigue creciendo
El lanzamiento también representa un nuevo paso en la expansión de Anuel AA más allá de la industria musical. Su presencia en la radio del videojuego Grand Theft Auto constituye otro acercamiento a la cultura del entretenimiento y los videojuegos, donde su música continúa llegando a nuevas audiencias.
Con Real Hasta La Muerte II, el puertorriqueño vuelve sobre el universo artístico que lo llevó a convertirse en una figura internacional, pero incorpora nuevas alianzas y una producción que refleja la evolución del género urbano.
La elección de su cumpleaños para presentar el álbum tampoco es casual: el estreno funciona como una celebración de su recorrido y un reconocimiento a los fanáticos que sostuvieron el movimiento Real Hasta La Muerte desde sus inicios. Ocho años después del disco original, Anuel apuesta a recuperar aquella identidad y demostrar que todavía tiene nuevas páginas por escribir dentro de la música latina.
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