Entre las canciones que forman parte del lanzamiento se destacan “Las Más Bonitas Son P#tas”, “Vuelve”, “Se Tocó el Totito con Mi Glock”, “Sexo Nombre”, junto a De La Rose, y “Perra”.

Uno de los temas que ya consiguió una importante repercusión es “Las Más Bonitas Son P#tas”, que alcanzó el primer puesto del ranking de Spotify Argentina durante varias semanas. Además, llegó al número uno mundial en YouTube y ocupó el puesto 18 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Un legado que sigue creciendo

El lanzamiento también representa un nuevo paso en la expansión de Anuel AA más allá de la industria musical. Su presencia en la radio del videojuego Grand Theft Auto constituye otro acercamiento a la cultura del entretenimiento y los videojuegos, donde su música continúa llegando a nuevas audiencias.

Con Real Hasta La Muerte II, el puertorriqueño vuelve sobre el universo artístico que lo llevó a convertirse en una figura internacional, pero incorpora nuevas alianzas y una producción que refleja la evolución del género urbano.

La elección de su cumpleaños para presentar el álbum tampoco es casual: el estreno funciona como una celebración de su recorrido y un reconocimiento a los fanáticos que sostuvieron el movimiento Real Hasta La Muerte desde sus inicios. Ocho años después del disco original, Anuel apuesta a recuperar aquella identidad y demostrar que todavía tiene nuevas páginas por escribir dentro de la música latina.