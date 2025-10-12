Antes del estreno de MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió con una drástica decisión
Tras una intensa semana previa al estreno del programa de la cocina, la conductora armó las valijas y viajó junto a Francesca e Isabella. Mirá las imágenes y videos del sorprendente lugar.
A tan solo unos días del lanzamiento oficial de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, Wanda Nara decidió hacer una pausa en medio de la vorágine laboral. La conductora, que vuelve a ser una de las grandes figuras del canal recientemente vendido, se tomó un descanso merecido junto a sus hijas, Francesca e Isabella, luego de una intensa semana de grabaciones y compromisos profesionales.
Lejos del ritmo agitado de Buenos Aires, Wanda optó por un destino natural y majestuoso: Misiones. Allí viajó en avión privado acompañada por sus pequeñas, con el objetivo de disfrutar de unos días en familia y desconectarse del trabajo antes de su regreso a la televisión. Su primera parada fue nada menos que en las imponentes Cataratas del Iguazú, un lugar que siempre soñó conocer junto a sus hijas.
Desde su llegada a las cataratas, Wanda compartió en redes algunos momentos del viaje: el abordaje al jet privado, los desayunos en el lujoso hotel de selva y las caminatas entre senderos rodeados de vegetación tropical.
“Un lugar mágico”, escribió en una de sus historias de Instagram, mostrando a sus hijas con los impermeables puestos y sonrisas enormes frente al salto de agua más famoso. Según se pudo ver, Wanda aprovechó cada momento para reconectarse con ellas, lejos de los flashes, las cámaras y los compromisos mediáticos.
Durante la estadía, la familia visitó el Parque Nacional Iguazú, que protege más de 67 mil hectáreas de la Selva Paranaense. Allí realizaron distintas excursiones ecológicas, degustaron platos típicos de la región y disfrutaron de vistas panorámicas del lado argentino de las Cataratas.
Si bien el viaje tuvo un tono íntimo y familiar —sus otros tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, permanecieron en Europa con su padre, Maxi López—, Wanda no pudo evitar compartir con sus más de 16 millones de seguidores los mejores momentos de la aventura.
El paseo sirvió como una recarga de energía antes del inminente estreno del reality de la cocina, donde volverá a ponerse al frente de uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina. Y, fiel a su estilo, la conductora dejó en claro que sabe equilibrar su vida profesional con momentos de disfrute personal: “Nada mejor que compartir estos días con mis hijas antes de una nueva etapa”, escribió emocionada.
