Antes del estreno de MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió con una drástica decisión

Durante la estadía, la familia visitó el Parque Nacional Iguazú, que protege más de 67 mil hectáreas de la Selva Paranaense. Allí realizaron distintas excursiones ecológicas, degustaron platos típicos de la región y disfrutaron de vistas panorámicas del lado argentino de las Cataratas.

wanda-nara-misiones

wanda-nara-misiones-uno

Si bien el viaje tuvo un tono íntimo y familiar —sus otros tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, permanecieron en Europa con su padre, Maxi López—, Wanda no pudo evitar compartir con sus más de 16 millones de seguidores los mejores momentos de la aventura.

El paseo sirvió como una recarga de energía antes del inminente estreno del reality de la cocina, donde volverá a ponerse al frente de uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina. Y, fiel a su estilo, la conductora dejó en claro que sabe equilibrar su vida profesional con momentos de disfrute personal: “Nada mejor que compartir estos días con mis hijas antes de una nueva etapa”, escribió emocionada.