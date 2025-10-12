Wanda Nara habló de su leucemia y rompió en llanto contando detalles sobre la reacción de sus hijos
Durante una entrevista con "La divina noche de Dante" la conductora explicó cómo fue el momento en el que se enteró de su enfermedad. Los detalles.
En medio de los escándalos con Mauro Icardi, Wanda Nara recientemente protagonizó un momento de profunda emoción en La Divina Noche de Dante, el programa conducido por Dante Gebel en eltrece. La empresaria se quebró al rememorar los difíciles días que enfrentó tras ser diagnosticada con leucemia, compartiendo sus temores, el impacto en su familia y la fuerza que encontró en su fe.
Wanda Nara habló de su lucha contra la enfermedad
Con la sensibilidad a flor de piel, la conductora abordó su proceso de salud, destacando la incertidumbre inherente a su condición. “Hay diferentes clases y tratamientos, y la salud no es una ciencia exacta. Vas modificando, de hecho yo he cambiando los tratamientos”, comenzó diciendo Wanda, reflejando la complejidad de su lucha.
Al ser consultada sobre cómo vivió espiritualmente esa etapa, la conductora se sinceró con lágrimas en los ojos: “Creo mucho en Dios. Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá, es lo único que te importa”.
Wanda Nara recordó visiblemente emocionada el impacto que la noticia tuvo en su núcleo familiar. El suceso afectó profundamente a sus hijos mayores, quienes “se encerraron en un un baño y no querían salir”. La empresaria explicó que esta reacción se debió a la intensa conexión que mantiene con ellos: “Yo soy una mamá que está 24 horas con el teléfono porque estoy constantmente con cada deseo de ellos”.
En un momento revelador, Nara compartió una conversación que tuvo con su médico, donde se deslizó una posible causa emocional de su enfermedad. “Sentía que Dios me dijo ‘hasta acá’". El médico le comentó: “No te lo puedo poner por escrito ni en un expediente, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, agregó, sugiriendo un vínculo entre su estado emocional y el diagnóstico.
Finalmente, Wanda cerró a corazón abierto, insistiendo en la rareza de su enfermedad dada su condición de vida. “Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy súper sana. Jamás consumí nada, me alimento bien, soy insoportable con eso. En casa tenemos una chef que cocina todo saludable”, remarcó, acentuando lo inesperado de su diagnóstico.
