Nueva promoción de MasterChef Celebrity: ¿indirectas para La China Suárez?

Pero Telefe fue por más y compartió otro adelanto que también dio que hablar. En este, Martitegui comenta: "Doctora, les pedimos que hagan un plato recordando su infancia", y agrega: "Y de repente, me doy vuelta y hay alguien metiendo adentro de un cubanito una mousse de palta con el dedo". En la escena aparece La Joaqui, mientras Wanda reacciona divertida: "Ay, qué rico". El detalle no pasó inadvertido, ya que muchos recordaron el escándalo del motorhome entre La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita en 2015, que tuvo justamente a la palta como símbolo de aquella polémica.

En otro momento del spot, el chef lanza con enojo: "Un límite pido yo cuando alguien hace una torre eiffel de papas fritas", y la conductora responde: "Me encanta París y amo las papas fritas, ¿cuál sería el inconveniente?". Una frase que, para los seguidores, también podría esconder una indirecta hacia Eugenia “La China” Suárez, recordando el Wandagate y su encuentro con Icardi en París en 2021.

¿Quiénes son los 24 participantes de Masterchef Celebrity?