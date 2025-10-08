Nueva promoción de MasterChef Celebrity: ¿indirectas para La China Suárez?
Después del avance que dejó entrever mensajes para Mauro Icardi, Telefe lanzó un nuevo video que volvió a dar que hablar.
MasterChef Celebrity calienta motores de cara a su esperado estreno, previsto para el martes 14 de octubre a las 22 hs por Telefe, y una nueva promo volvió a encender las redes con guiños y referencias que no pasaron desapercibidas.
Días atrás, Wanda Nara fue la figura central del primer adelanto junto a los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, quienes regresan para evaluar a las 24 celebridades que ya fueron confirmadas para esta nueva temporada.
En el peculiar avance, la conductora interpreta a una psicóloga que atiende a los chefs: "Yo no suelo hacer terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho". Desde allí, el humor y las frases cargadas de ironía marcan el tono del clip.
El italiano fue el primero en hablar: "Mire Doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas. Dios Santo", mientras Martitegui acotó: "Son errores imperdonables, prácticamente inaceptables". Luego, Betular sumó: "La gente está muy mal Doctora, la verdad está muy mal", antes de lanzar una de las frases más comentadas: "¿Es maní? ¿Puedo?".
La referencia no pasó inadvertida entre los usuarios, quienes vincularon el comentario con Mauro Icardi, apodado de esa manera tras un video viral. Incluso, Wanda ya había hecho una broma similar en una publicidad para una marca de maníes.
Pero Telefe fue por más y compartió otro adelanto que también dio que hablar. En este, Martitegui comenta: "Doctora, les pedimos que hagan un plato recordando su infancia", y agrega: "Y de repente, me doy vuelta y hay alguien metiendo adentro de un cubanito una mousse de palta con el dedo". En la escena aparece La Joaqui, mientras Wanda reacciona divertida: "Ay, qué rico". El detalle no pasó inadvertido, ya que muchos recordaron el escándalo del motorhome entre La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita en 2015, que tuvo justamente a la palta como símbolo de aquella polémica.
En otro momento del spot, el chef lanza con enojo: "Un límite pido yo cuando alguien hace una torre eiffel de papas fritas", y la conductora responde: "Me encanta París y amo las papas fritas, ¿cuál sería el inconveniente?". Una frase que, para los seguidores, también podría esconder una indirecta hacia Eugenia “La China” Suárez, recordando el Wandagate y su encuentro con Icardi en París en 2021.
¿Quiénes son los 24 participantes de Masterchef Celebrity?
- Pablo Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
- Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
- Alex Pelao: influencer y humorista
- Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
- Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
- Sofi Martínez: periodista
- La Joaqui: cantante
- Diego “Peque” Schwartzman: extenista
- Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada en Luzu
- Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
- Esteban Mirol: periodista
- Emilia Attias: actriz y DJ
- Andy Chango: cantante y compositor
- Susana Roccasalvo: periodista
- Jorge “Roña” Castro: exboxeador
- Ian Lucas: youtuber
- Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista
- Marixa Balli: actriz y panelista en Arriba Bebe en Pop Radio 101.5
- Eugenia Tobal: actriz
- Agustín “Cachete” Sierra: actor
- Miguel Ángel Rodríguez: actor
- Chino Leunis: conductor
- Julia Calvo: actriz
- Sofía “La Reini” Gonet: influencer y expareja de Homero Pettinato
