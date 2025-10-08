Se conoció la millonaria cifra que Wanda Nara pidió por su entrevista con Dante Gebel
La empresaria solicitó un pago que la producción no pudo cubrir, aunque finalmente acordó condiciones alternativas para participar del programa.
A pocos días del regreso de Dante Gebel a la televisión con el estreno de La Divina Noche en El Trece, se revelaron los detalles económicos detrás de una de las entrevistas más esperadas: la de Wanda Nara. Según trascendió, la empresaria solicitó 50 mil dólares para sentarse frente a Gebel, una cifra que supera los 70 millones de pesos argentinos, lo que dejó a la producción en un punto difícil de negociación.
El dato fue dado a conocer por Pampito en el programa Puro Show, quien detalló que, pese a la insistencia de Wanda, la producción inicialmente no pudo cumplir con el monto exigido. A raíz de la negociación, la producción ofreció alternativas que incluyeron pasajes en primera clase, alojamiento en un hotel de lujo y todos los gastos cubiertos durante su estadía en Los Ángeles.
Ante la imposibilidad de alcanzar su cifra original, Nara finalmente accedió a estas condiciones y confirmó su participación. Este episodio revela la relevancia y el poder mediático de la empresaria, que logró imponer una cifra y negociar un trato acorde a su perfil, aun considerando que tenía vigentes compromisos con Telefe que podrían haber limitado su participación.
“Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no”, reveló el conductor. Aunque al principio la empresaria peleó la propuesta, finalmente terminó aceptando: “Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo”.
La entrevista se grabó como una de las primeras del programa, y su expectativa generó revuelo tanto en los medios como en las redes sociales, donde los fanáticos de Wanda y del propio Gebel comentaron sobre el valor de la entrevista y la estrategia de negociación de la empresaria.
Con la aceptación de las condiciones alternativas, la empresaria logró cumplir su compromiso televisivo sin romper su estrategia comercial, marcando un ejemplo del valor que adquieren las figuras del espectáculo y su capacidad de influir en la industria mediática.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario