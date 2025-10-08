Se conoció la millonaria cifra que Wanda Nara pidió por su entrevista con Dante Gebel

dante gebel wanda nara 1

La entrevista se grabó como una de las primeras del programa, y su expectativa generó revuelo tanto en los medios como en las redes sociales, donde los fanáticos de Wanda y del propio Gebel comentaron sobre el valor de la entrevista y la estrategia de negociación de la empresaria.

Con la aceptación de las condiciones alternativas, la empresaria logró cumplir su compromiso televisivo sin romper su estrategia comercial, marcando un ejemplo del valor que adquieren las figuras del espectáculo y su capacidad de influir en la industria mediática.