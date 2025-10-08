Se filtró la presunta primera eliminación de MasterChef Celebrity y causó sorpresa en el público

La expectativa por el regreso de MasterChef Celebrity está en su punto más alto. Con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, la nueva temporada del programa de cocina promete ser una de las más vistas del año en Telefe. Sin embargo, antes del debut oficial, ya se filtró una información que agitó las redes: quién habría sido la primera eliminada del ciclo.