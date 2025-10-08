Se filtró la presunta primera eliminación de MasterChef Celebrity y causó sorpresa en el público
A pocos días del estreno del reality culinario, trascendió el nombre de la participante que habría abandonado el certamen en su primera gala.
La expectativa por el regreso de MasterChef Celebrity está en su punto más alto. Con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, la nueva temporada del programa de cocina promete ser una de las más vistas del año en Telefe. Sin embargo, antes del debut oficial, ya se filtró una información que agitó las redes: quién habría sido la primera eliminada del ciclo.
El dato fue revelado por el periodista Nahuel Saa, más conocido como La Criti, quien aseguró en su cuenta de X que Marixa Balli no habría superado la primera instancia de eliminación. “Marixa Balli sería la primera eliminada de MasterChef Celebrity”, escribió, despertando la reacción inmediata de los seguidores del reality.
Según su versión, la vedette y empresaria habría tenido una jornada difícil durante las grabaciones y no logró convencer al exigente jurado. Además, el comunicador agregó detalles sobre cómo se habría sentido Balli tras su salida: “La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación, está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu”.
Incluso citó una frase atribuida a su entorno: “Siente que arriesgó todo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”. El rumor se fortaleció cuando Ángel de Brito, en LAM, mencionó que Marixa había abandonado el estudio entre lágrimas “por algo que le dijo el jurado”. Todo esto alimentó las especulaciones sobre un debut cargado de tensiones.
El estreno del reality de cocina más famoso está programado para el 14 de octubre y promete ser un verdadero espectáculo televisivo. Más allá de la supuesta primera eliminación, se espera que esta temporada tenga momentos de fuerte competencia, grandes emociones y, como siempre, muchas sorpresas que mantendrán al público expectante frente a la pantalla.
MasterChef Celebrity: estos son los 24 participantes de la nueva edición
- Pablo Lescano
- Evangelina Anderson
- Alex Pelao
- Valentina Cervantes
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- Diego “Peque” Schwartzman
- Momi Giardina
- Maxi López
- Esteban Mirol
- Emilia Attías
- Andy Chango
- Susana Roccasalvo
- Jorge “Roña” Castro
- Ian Lucas
- Marixa Balli
- Eugenia Tobal
- Agustín “Cachete” Sierra
- Claudio “Turco” Husaín
