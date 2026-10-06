Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi previo a su despedida de la Selección

Un recorrido de luchas, gloria y el mensaje íntimo del capitán argentino

El gesto de Roccuzzo cobra una dimensión especial al considerar que fue testigo presencial de cada etapa en la carrera del atacante. La rosarina estuvo a su lado durante las épocas marcadas por los tragos amargos y los cuestionamientos desmedidos, así como también durante la gloriosa reconstrucción que culminó con las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el campeonato del mundo en Qatar.