Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi previo a su despedida de la Selección
En la previa de su despedida con la Selección Argentina, el 10 recibió varios mensajes, incluyendo uno desgarrador de su esposa. Los detalles.
En las horas previas a que Lionel Messi dispute su último compromiso con la Selección Argentina en territorio nacional, una secuencia de publicaciones cargadas de sensibilidad reflejó la magnitud de un acontecimiento que va más allá del plano deportivo. En este contexto de profunda nostalgia, Antonela Roccuzzo acudió a sus redes sociales para compartir señales tan escuetas como significativas sobre el sentimiento que atraviesa a su entorno más íntimo.
A través de sus historias de Instagram, la empresaria rosarina difundió una imagen del emotivo homenaje tributado al astro futbolístico frente al icónico Monumento a la Bandera en su ciudad natal. No obstante, el detalle más conmovedor llegó al exhibir la indumentaria conmemorativa que el diez vestirá en esta jornada histórica, gráfica que acompañó sencillamente con un emoji de ojos invadidos por las lágrimas.
Un recorrido de luchas, gloria y el mensaje íntimo del capitán argentino
El gesto de Roccuzzo cobra una dimensión especial al considerar que fue testigo presencial de cada etapa en la carrera del atacante. La rosarina estuvo a su lado durante las épocas marcadas por los tragos amargos y los cuestionamientos desmedidos, así como también durante la gloriosa reconstrucción que culminó con las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el campeonato del mundo en Qatar.
Por su parte, el referente del seleccionado nacional también utilizó su cuenta oficial para volcar sensaciones mediante un álbum de seis postales de la última práctica del equipo. Al pie de las fotografías, el atacante expresó con melancolía: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”. La síntesis de sus palabras reflejó la toma de conciencia sobre el inminente cierre de una era inolvidable.
El trascendental encuentro frente al representativo de Benín en el estadio Monumental representará la presencia número 208 del delantero con la indumentaria albiceleste, marcando su despedida definitiva ante el público local. Mientras las tribunas se preparan para rendirle tributo al máximo ícono de la historia reciente, tanto el futbolista como su compañera de vida comenzaron a procesar el final de un capítulo fundamental en sus vidas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario