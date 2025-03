Antonio Gasalla recibió el alta tras la neumonía: volvió a rehabilitación

"Estamos contentos porque pudo salir del sanatorio, pero su proceso de deterioro cognitivo sigue adelante. La enfermedad es progresiva, pero por suerte, se recuperó bien de la neumonía", aseguró el periodista.

gasalla polino

Gasalla había ingresado al Sanatorio Otamendi el 4 de marzo debido a complicaciones respiratorias derivadas de la neumonía. Durante su internación, estuvo en terapia intensiva y recibió un tratamiento intensivo con antibióticos. Los médicos lograron estabilizar su condición, lo que permitió su alta y posterior regreso al centro de rehabilitación.

En medio de la preocupación por su estado de salud, celebró su 84º cumpleaños el 9 de marzo, aunque de una manera muy diferente a lo que acostumbraba en otros tiempos. Polino estuvo con él ese día y destacó que, a pesar de las circunstancias, compartieron el momento con la familia cercana.

antonio gasalla 1.jpg

"Estuve con él en su habitación, acompañado de su hermano Carlos, su esposa y su sobrino. No fue un festejo como otros, pero fue importante estar juntos en ese momento", contó el colega.

El hermano del histórico capocómicoa también habló con los medios para aclarar que, aunque el actor se encontraba estabilizado, su estado de salud seguía siendo delicado. "Está bien, estabilizado, aunque tuvo un problema respiratorio debido a un enfriamiento por el aire acondicionado. No es nada grave, está siendo tratado para evitar complicaciones", comentó.

A pesar de estos avances, la realidad de Gasalla es dolorosa: su amigo había revelado anteriormente que el actor se encuentra en un centro de rehabilitación, donde ya no camina ni habla, y su condición ha empeorado con el tiempo. "No nos reconoce desde hace más de un año. No puede comunicarse de forma fluida, se alimenta por un botón gástrico y casi no habla", expresó Polino, visiblemente afectado.