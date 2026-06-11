Prime Video estrenó "Every year after": la palabra en exclusiva de sus protagonistas

Este estreno, ahora, funciona con tanta precisión porque cada mirada y cada silencio de su elenco se siente de una autenticidad demoledora. La serie entiende que el amor verdadero no siempre es lineal, y que la amistad de la infancia es un cristal tan precioso como frágil que requiere una valentía inmensa para volver a ser pegado. Con una atmósfera nostálgica que invita a escapar de la rutina urbana, Every Year After ya se perfila como una de las experiencias más emotivas del año en el streaming,

Aunque, para desmenuzar las complejidades de este viaje emocional y entender cómo fue ponerle el cuerpo a esta historia tan querida por los lectores, desde minutouno.com tuvimos un mano a mano exclusivo con Sadie Soverall (Percy), Abigail Cowen (Delilah) y Aurora Perrineau (Chantal).

En una charla cargada de sensibilidad y risas, las actrices nos abrieron sus corazones para reflexionar sobre el peso del perdón, la dificultad de afrontar los verdaderos sentimientos y el valor inquebrantable de la amistad femenina tanto dentro como fuera del set.

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La charla íntima con Sadie, Abigail y Aurora sobre el amor y el perdón

Repletas de ternura y orgullo por su trabajo, las actrices comenzaron hablando con minutouno.com sobre cómo sus personajes definirían el amor. "Creo que Percy comienza la temporada de una forma muy interesante porque creo que ella, en cierto modo, no le da mucha importancia al amor en su vida", comenzó diciendo Sadie Soverall. Luego, agregó: "Ella siente que no lo necesita o está como si pudiera escapar de ese sentimiento, sabes, al mantenerse super ocupada y buscando estas conexiones sin sentido y creo que una parte de su viaje es darse cuenta de cuánto ella, en cierto modo, desea amor en su vida y lo importante que realmente es para ella".

Tras esto, la actriz comentó: "Sin duda, ella tiene un viaje con el amor". En tanto, Aurora Perrineau destacó: "Creo que para Chantal es... ella está siempre evolucionando y cambiando y es bastante complicado, pero creo que es un viaje muy divertido para ella, su historia de amor sin dudas". Por su parte, Abigail Cowen explicó: "Para Delilah, donde está ella al principio, creo que es algo superficial, vacío y también rodeado de control por su parte".

"Realmente ella está luchando por algo que ella sabe no es necesariamente para ella y creo que eso ella empieza a mostrarlo en su viaje y si, pero creo que al principio eso es más o menos lo que ella es. Eso es lo que también está ocultando, de hecho. Creo que se mantiene ocupada y tratando de hacer todo lo demás, excepto enfrentar el hecho de que puede que no tenga el amor que desea", desarrolló Cowen.

every year after Entrevista exclusiva con las protagonistas de Every year after.

En ese sentido, la actriz detalló por qué es tan difícil para su personaje y el de Charlie (Michael Bradway) enfrentar sus sentimientos: "Todo se remonta a la infancia. Pienso, sencillamente, como seres humanos, nuestra infancia nos afecta y ellos tienen esta historia.

Creo que ella, realmente, siempre ha tenido un flechazo con Charlie". Asimismo, afirmó: "Pero ella sabe que no es bueno para ella. Ella lo ha visto crecer y todas las cosas que él ha hecho, pero sí, creo que hay mucho más allá de la superficie que no han enfrentado realmente y luego está este tipo de sentimiento por el que están luchando".

A su vez, Sadie Soverall y Aurora Perrineau hablaron de cómo importa el perdón en esta historia, así de cómo sentaron las bases para construir una amistad entre ellas que marcaron el poder del amor y la estructura de una serie que reaviva el friends to lovers.