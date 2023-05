Pierri aseguró: "Nunca manejé plata de Antonio Gasalla"

"Nunca manejé una cuenta corriente", agregó el letrado, e insistió: "Nunca manejé plata de Gasalla y pasamos 20 años bárbaros. Incluso hay una cuenta pendiente que ya la arreglaré".

antonio gasalla

En cambio, Pierri reconoció: "Con Marcelo Polino tengo una diferencia hace muchos años por un trámite de adopción y me inculpa por una falta de confidencialidad que yo no cometí y quedamos distanciados. No tiene derecho a ensuciarme".

La acción de "ensuciar" a la que se estaría refiriendo Pierri dataría de noviembre de 2022, cuando el periodista afirmó que "por ahí le puede convenir a alguien embarrar un poco la cancha respecto a lo que pasa con Antonio Gasalla, pero la familia está siempre presente".

En esa época Pierri aún era abogado de Gasalla.

Esta semana el abogado apareció también en el programa "Intrusos" para desmentir el robo y confirmar que fue Antonio Gasalla quien decidió regalar su computadora a un colaborador de toda la vida así como también vender los muebles que desaparecieron de su casa. "Lo que yo he hecho fue preservar su patrimonio", insistió.

El supuesto robo a la casa de Antonio Gasalla

"Me enteré ayer a última hora. Ayer fue un equipo enviado por un juez y violentaron las cajas de seguridad que tenía y le sacaron toda la plata, todas las joyas. Tenía una colección de relojes, le robaron todo. Dejaron las cajitas vacías", relató el miércoles de esta semana Marcelo Polino en un móvil con "Socios del espectáculo".

"Cuando salía el equipo de ahí me llamaron el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que están muy presentes, y el abogado. Yo no lo podía creer. Lo intuía, todos intuimos qué pasó", sentenció el periodista.

Polino también supuso que, una vez dado de alta, Antonio Gasalla "va a estar en un lugar donde lo cuiden porque esto es una enfermedad progresiva" y la atención que necesita va a depender de su cuadro general de salud.

Mientras tanto, la familia de Antonio Gasalla informó este viernes cuál es el estado actual del capocómico de 82 años. También se refirieron a la cuestión del supuesto robo:

"La reciente aparición de una persona desconocida introduciéndose en el domicilio del Sr. Antonio Gasalla y el aparente control que esta persona ejercía sobre él, que llegó incluso a obstaculizar el contacto con su familia, fue una señal de alerta respecto del eventual peligro que corría su seguridad ante el posible aprovechamiento de su estado salud", se lee en el comunicado oficial.

"Fue por ese motivo que se recurrió a la Justicia en lo Civil de la Capital Federal a los efectos de su resguardo personal y patrimonial, instando una acción de determinación de la capacidad. En ese marco, se decretó la prohibición de contacto de la persona que se había introducido en su domicilio, y se ordenaron las medidas necesarias para atender la salud del Sr. Antonio Gasalla", informaron.