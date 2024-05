La reacción de Anya Taylor-Joy cuando le regalaron dulce de leche: "¡Me muero"!

Un periodista sorprendió a Anya con un regalo especial: un dulce de leche argentino y una caja de típicos alfajores. La actríz que se crió en la zona norte del conurbano bonaerense, no pudo esconder su emoción y dijo: "¡Me muero!".

Taylor-Joy expresó su anhelo por volver a la Argentina. "Hace dos años que no vuelvo y lo echo mucho de menos", contó.

Además, reveló su deseo de trabajar en el cine nacional. "Me encantaría, estoy esperando" expresó sobre volver a nuestro país como actriz. "Todavía no tuve oportunidad, pero me muero de ganas", cerró.

La película que protagonizará cuenta la historia de la aguerrida Furiosa, desde su infancia hasta poco antes del comienzo de la trama de “Mad Max: Fury Road” , protagonizada por Charlize Theron.