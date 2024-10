Apareció un perfil de Marley en Tinder España: "Busco una relación seria"

Luego, afirmó: “Imagino que este perfil lo ha creado una persona y cometió el delito de poner fotos del presentador, salvo que Marley haya creado esta cuenta con otro nombre pero no creo, no puedo derribar esta versión porque esto nos ha llegado recién y lo estamos contando por el caos que ha provocado esto desde España”.

Todos los detalles sobre el Tinder de Marley en España

marley tinder

“Como estás viendo, las imágenes están bajo el nombre de Kylian Bourgeois de 52 años. Ahí tenés el perfil que ha aparecido y prendido las alarmas. Es algo que nos llega de último momento repito. Dice que está vacunado, que tiene perro, que no fuma, que va al gimnasio algunas veces, describe el perfil, todo muy fuerte”, agregó el periodista.

Luego, Etchegoyen conversó con el periodista español Roberto Antolín que contó cómo surgió todo: “Hoy un amigo me pasó a un famoso conductor argentino en una app de citas Tinder, no lo podíamos creer cuando lo vimos. Seguramente ha sido alguien que le robó sus fotos y las puso en su red social, salvo que Marley esté buscando un amorío con otro nombre”, afirmó el cronista europeo.

“A mi me parece gravísimo porque en una de estas fotos aparece Mirko, por lo menos se debería denunciar esto. En Tinder España está circulando una foto de Marley con su hijo. Aparecen imágenes del conductor buscando citas. No hay dudas que en las fotos es él. Si no es él, debería denunciarlo, yo no creo que sea él evidentemente, quizás Marley e está enterando ahora por nosotros”, añadió

“Tinder se usa para tener sexo, me parece gravísimo todo. Hay gente muy mezquina que hace esto y como Marley es argentino piensan que no se van a enterar”, cerró Roberto.