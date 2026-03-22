Aplausos y batucada: emocionante último adiós a Daniel Buira

La despedida de Los Piojos a su histórico baterista

El exbaterista de Los Piojos Daniel Buira murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, lindante a El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que había sido fundada por él en 1995.

El músico estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar. Un vecino de nombre Hernán se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció.

Desde la banda Los Piojos publicaron un sentido homenaje para su exmiembro en las redes: "Hasta siempre Dani. Gracias por tu música y melodías. 'Solito en el cielo no vas a estar'".

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Quién fue Daniel Buira

Fue el baterista fundador de Los Piojos. En enero de 1989, quedó establecida la formación del grupo con Andrés Ciro Martínez, en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández, en las guitarras; Lisa Di Cione, en los teclados; él, en batería; y Miguel Ángel Rodríguez, en el bajo. Continuó con ellos hasta 2000. Entonces fue reemplazado por Sebastián Cardero. La banda se separó en 2009 por diferencias.

En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.

El aporte del baterista quedó plasmado en los discos más representativos de aquella primera etapa del grupo: Chactuchac (1992), ¡Ay Ay Ay!(1994), Tercer Arco, Azul (1998) y Ritual (1999), trabajos que consolidaron a la banda como una de las más influyentes del rock nacional.

Pero su rol no se limitó a lo instrumental. Buira también participó activamente en la composición de canciones que se volvieron emblema del repertorio piojoso, entre ellas "Cancheros", "Te diría", "Desde lejos no se ve", "Buenos tiempos" y "Motumbo", tema que años más tarde sería recuperado por la banda en el disco Máquina de sangre.