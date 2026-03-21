De qué murió Daniel Buira, el exbaterista de Los Piojos
El artista tenía 55 años. Lo hallaron descompensado en la sede de su escuela de percusión ubicada en Ciudad Jardín, vecino a El Palomar.
El exbaterista de Los Piojos Daniel Buira murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, lindante a El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que había sido fundada por él en 1995.
El músico estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar. Un vecino de nombre Hernán se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció.
Minutos después, personal médico del SAME llegó al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento. De acuerdo al testimonio del testigo, Buira padecía asma, una condición que podría haber influido en el cuadro que derivó en su muerte.
En paralelo, los efectivos policiales dialogaron con familiares del artista, quienes señalaron que el baterista padecía asma, un dato que quedó incorporado a la investigación para intentar esclarecer el cuadro que derivó en su muerte.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de medidas de rigor para avanzar con la causa. Entre los puntos relevados, se indicó que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento, aunque sí existen registros fílmicos en la zona externa que podrían aportar información.
La Fiscalía N° 8 de Morón inició una causa por averiguación de causales de muerte. En ese marco, se ordenaron las pericias correspondientes y la realización de la autopsia para determinar con precisión qué provocó el fallecimiento del músico.
Quién fue Daniel Buira
Fue el baterista fundador de Los Piojos. En enero de 1989, quedó establecida la formación del grupo con Andrés Ciro Martínez, en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández, en las guitarras; Lisa Di Cione, en los teclados; él, en batería; y Miguel Ángel Rodríguez, en el bajo. Continuó con ellos hasta 2000. Entonces fue reemplazado por Sebastián Cardero. La banda se separó en 2009 por diferencias.
En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.
El aporte del baterista quedó plasmado en los discos más representativos de aquella primera etapa del grupo: Chactuchac (1992), ¡Ay Ay Ay!(1994), Tercer Arco, Azul (1998) y Ritual (1999), trabajos que consolidaron a la banda como una de las más influyentes del rock nacional.
Pero su rol no se limitó a lo instrumental. Buira también participó activamente en la composición de canciones que se volvieron emblema del repertorio piojoso, entre ellas “Cancheros”, “Te diría”, “Desde lejos no se ve”, “Buenos tiempos” y “Motumbo”, tema que años más tarde sería recuperado por la banda en el disco Máquina de sangre.
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