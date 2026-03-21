Murió Daniel Buira, exbaterista de Los Piojos y creador de La Chilinga
El destacado percusionista falleció a los 55 años a causa de un infarto en la sede de su escuela ubicada en El Palomar.
El exbaterista de Los Piojos y creador de La Chilinga, Daniel Buira, murió a los 55 años a causa de un infarto sufrido en la escuela de música que dirigía en la localidad bonaerense de El Palomar.
Su fallecimiento causó gran conmoción en el rock nacional, donde se lo recuerda como un innovador de la percusión y una pieza fundamental en la identidad sonora de la banda liderada por Ciro Martínez.
Quién fue Daniel Buira
Buira fue un destacado músico, baterista y percusionista argentino, reconocido principalmente por ser miembro fundador de Los Piojos y creador de la escuela de percusión La Chilinga.
En la banda liderada por Ciro Martínez, el músico permaneció hasta 1999 y participó de álbumes emblemáticos como Chactuchac, Ay ay ay, 3er Arco y Azul, aportando un sonido distintivo que fusionaba el rock con ritmos rioplatenses como el candombe.
En 1995, Buira fundó La Chilinga, una influyente escuela de percusión y bloque, que se convirtió en un referente cultural del país, promoviendo el estudio de ritmos populares y participando activamente en eventos sociales y festivos.
Vida personal Daniel Buira
El exbaterista de Los Piojos era el padre de Caetano Buira, quien también es músico y percusionista.
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