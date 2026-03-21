Murió Daniel Buira, exbaterista de Los Piojos y creador de La Chilinga

En la banda liderada por Ciro Martínez, el músico permaneció hasta 1999 y participó de álbumes emblemáticos como Chactuchac, Ay ay ay, 3er Arco y Azul, aportando un sonido distintivo que fusionaba el rock con ritmos rioplatenses como el candombe.

En 1995, Buira fundó La Chilinga, una influyente escuela de percusión y bloque, que se convirtió en un referente cultural del país, promoviendo el estudio de ritmos populares y participando activamente en eventos sociales y festivos.

Vida personal Daniel Buira

El exbaterista de Los Piojos era el padre de Caetano Buira, quien también es músico y percusionista.

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