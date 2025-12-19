APTRA suma un nuevo Martín Fierro y ahora premiará a los E-Sports: de qué se tratan

El cronograma del primer trimestre del año se completará con una nueva entrega del Martín Fierro de la Moda, pautada para el 23 de marzo de 2026 en el Hotel Four Seasons. Más adelante, la música tendrá su propio debut con los Premios Martín Fierro a la Música, cuya ceremonia está programada para el 12 de abril en Madero Tango, marcando así otro paso de APTRA en su objetivo de diversificar y ampliar el universo de reconocimientos.