APTRA suma un nuevo Martín Fierro y ahora premiará a los E-Sports: de qué se tratan
Tras una asamblea atravesada por internas, la entidad confirmó la creación de los Martín Fierro de E-Sports y adelantó su agenda de premios para 2026.
En medio del fuerte sacudón interno que atravesó APTRA y que terminó con la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio decidió seguir adelante con su hoja de ruta y comenzó a revelar definiciones clave de cara al 2026, con anuncios que buscan ampliar el alcance histórico de los premios Martín Fierro hacia nuevos territorios.
Luego de una asamblea cargada de tensión y polémica, la entidad confirmó las primeras actividades oficiales del próximo año y sorprendió al comunicar la creación de un nuevo galardón. Se trata de la primera edición de los premios Martín Fierro de E-Sports, una distinción inédita que apunta a reconocer a un sector en plena expansión y que desde APTRA definen como “el deporte del futuro”.
La ceremonia inaugural de este nuevo Martín Fierro está prevista para febrero de 2026 y se llevará a cabo en el Centro de la Disciplina del Gobierno de la Ciudad, ubicado en el barrio porteño de Barracas. El espacio, orientado especialmente a jóvenes, se caracteriza por articular formación en tecnología, creatividad y nuevas disciplinas vinculadas al diseño, la programación y la música, en sintonía con el espíritu del universo gamer.
En paralelo, APTRA también ratificó la realización de la segunda edición de los Premios Martín Fierro Digital, que se desarrollará entre fines de febrero y principios de marzo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí volverán a decir presente influencers, producciones de cable, radios digitales y contenidos de redes sociales, consolidando una categoría que busca reflejar los nuevos consumos mediáticos.
El cronograma del primer trimestre del año se completará con una nueva entrega del Martín Fierro de la Moda, pautada para el 23 de marzo de 2026 en el Hotel Four Seasons. Más adelante, la música tendrá su propio debut con los Premios Martín Fierro a la Música, cuya ceremonia está programada para el 12 de abril en Madero Tango, marcando así otro paso de APTRA en su objetivo de diversificar y ampliar el universo de reconocimientos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario