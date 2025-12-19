Tras una votación cargada de tensión, APTRA decidió expulsar a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith

Embed - LA PALABRA DE EVELYN VON BROCKE TRAS SU EXPULSIÓN DE APTRA: "Le pedí perdón a todo el mundo"

Qué pasó entre Marcelo Polino y Evelyn Von Brocke

El conflicto se originó en medio de reclamos internos por la situación económica de APTRA, cuando comenzó a circular una supuesta declaración jurada con datos patrimoniales de Marcelo Polino. El propio periodista desmintió la información y alertó sobre la gravedad de la situación.

“Publicó en un chat institucional una falsa declaración mía que decía que yo había facturado un millón y medio de dólares en el 2025″, afirmó. Visiblemente angustiado, agregó: “Matan a una viejita por una pensión de 300 mil pesos. Estoy muy asustado, de hecho tuve que tomar medidas porque vivo solo”.

Polino también remarcó que evaluará los pasos a seguir dentro y fuera de la institución: “Voy a resolver en APTRA lo institucional y a partir de ahí voy a ver cómo continúo. Sobre todo por la memoria de mi amigo Antonio Gasalla que lo mezclaron porque esta mujer dijo que yo me había quedado con parte de la herencia”. Con las apelaciones en marcha y un clima interno enrarecido, APTRA enfrenta ahora un escenario de fuerte exposición pública y cuestionamientos a su funcionamiento.