Tras una votación cargada de tensión, APTRA decidió expulsar a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith
La asociación resolvió la salida de ambas periodistas luego del conflicto desatado por la difusión del supuesto patrimonio de Marcelo Polino y las críticas a los Martín Fierro Latino.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años tras confirmar la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith como miembros de la entidad.
La decisión se tomó luego de una extensa y tensa reunión realizada el jueves por la tarde, en la que se debatieron las responsabilidades de ambas periodistas en el escándalo que tuvo como eje la exposición pública de información privada vinculada a Marcelo Polino y los cuestionamientos a la organización de los premios Martín Fierro Latino. La noticia fue confirmada públicamente por Ángel de Brito, quien detalló cómo se desarrolló la votación interna.
“29 votaron para expulsarla y 12 para que siga. Me cuentan que uno de los que votó a favor de Evelyn fue Damián Rojo. Ahora Evelyn puede apelar”, informó el conductor. Minutos más tarde, agregó: “A Pilar Smith también la expulsaron”. Según trascendió, la votación se realizó a mano alzada y en un clima de fuertes discusiones entre los presentes.
En el caso de Pilar Smith, el enojo no tardó en hacerse público. Apenas se conoció la resolución, la periodista expresó su indignación con duras declaraciones: “¿Expulsada por opinar? Es un chiste, no puede ser. Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto ¿Vivimos en democracia o no? Por opinar me expulsaron, es una vergüenza, esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. Libertad de expresión“. Según se explicó durante el programa LAM, uno de los puntos que más molestó dentro de APTRA fue la afirmación de Smith respecto a que “habían cobrado por hacer los Martin Fierro Latino”.
Evelyn Von Brocke, por su parte, también salió a defenderse públicamente y aseguró que la decisión constituye un acto de censura. “Hoy he sido censurada. Este es el comienzo. Mañana empieza a apelar mi abogada que ya tiene todo armado. Yo quiero Justicia. Siempre los chats privados en mi vida fueron privados”, declaró. Además, cuestionó con dureza el procedimiento de la votación: “La votación fue a mano alzada, a los gritos, no escuchaban. Laura Ubfal votó por mi expulsión, qué tupé, con todo lo que ha dicho en toda su carrera y sobre tantas personas”.
Qué pasó entre Marcelo Polino y Evelyn Von Brocke
El conflicto se originó en medio de reclamos internos por la situación económica de APTRA, cuando comenzó a circular una supuesta declaración jurada con datos patrimoniales de Marcelo Polino. El propio periodista desmintió la información y alertó sobre la gravedad de la situación.
“Publicó en un chat institucional una falsa declaración mía que decía que yo había facturado un millón y medio de dólares en el 2025″, afirmó. Visiblemente angustiado, agregó: “Matan a una viejita por una pensión de 300 mil pesos. Estoy muy asustado, de hecho tuve que tomar medidas porque vivo solo”.
Polino también remarcó que evaluará los pasos a seguir dentro y fuera de la institución: “Voy a resolver en APTRA lo institucional y a partir de ahí voy a ver cómo continúo. Sobre todo por la memoria de mi amigo Antonio Gasalla que lo mezclaron porque esta mujer dijo que yo me había quedado con parte de la herencia”. Con las apelaciones en marcha y un clima interno enrarecido, APTRA enfrenta ahora un escenario de fuerte exposición pública y cuestionamientos a su funcionamiento.
