Reseña de "Aquaman y el Reino Perdido": una presencia magnífica, pero sobrevalorada sobre el agua

Embed - Aquaman y el Reino Perdido | Tráiler Oficial | Doblado

No voy a caer en el cliché de comparar un superhéroe con otro a pesar de que sean de la misma franquicia. Pero, después de la fallida producción de "The Flash" (me duele decirlo ya que aún soy fan de los hermanos Muschietti) o de la sobrevalorada "Blue Beetle", "Aquaman y el reino perdido" pone nuevamente a DC en la más alta estima con el regreso de Jason Momoa interpretando a Arthur Curry después de cinco años, pero con una frescura intachable. Eso sí, para entender por qué me agradó tanto esta historia, hay que dejar de prejuzgar las películas de superhéroes entendiendo una cuestión que no muchas veces se tiene en cuenta: la comedia es parte fundamental del guion que, en este caso, fue creado por David Leslie.