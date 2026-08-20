Araceli González habló de la crisis PyME y cómo afectó a la marca de su hija Florencia

Respecto a los motivos que la mantuvieron distante de las ficciones y los estudios de televisión en el último tiempo, la actriz aclaró que la pausa no se debió a un desinterés por la profesión, sino a los compromisos operativos que requiere la gestión de su propia marca. Analizando el reto que representa sostener una firma comercial en el contexto local, González sostuvo: “Estoy trabajando un montón. (...) Hay que aprender a ser empresarios en este país, cuesta un montón, y la verdad es que estamos contentos”.