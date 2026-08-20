Araceli González habló de la crisis PyME y cómo afectó a la marca de su hija Florencia
Durante una entrevista, la actriz fue completamente tajante sobre la dura crisis económica que atraviesa el país y cómo esto le afectó a su hija Florencia. Los detalles.
Alejada de la actuación desde el inicio de la pandemia para volcarse al ámbito empresarial, Araceli González reflexionó sobre la actualidad económica de la Argentina y el impacto del descenso en las ventas sobre los pequeños emprendimientos. La modelo lanzó a mediados de 2023 su firma "G.ara Cosmetics" junto a su marido Fabián Mazzei, un proyecto comercial que hoy combina con la evaluación de nuevas propuestas profesionales para retornar al plano mediático.
Durante una entrevista concedida a Ángel de Brito en el ciclo "LAM", emitido por la pantalla de "América TV", la artista confirmó que analiza ofertas para volver a la conducción y sumarse al mundo digital. Al ser consultada sobre sus proyectos futuros para la pantalla, la empresaria reveló: “Olga me propuso posiblemente el año que viene hacer streaming y me propusieron también para Canal 13 a la mañana y bueno, vamos viendo”.
Respecto a los motivos que la mantuvieron distante de las ficciones y los estudios de televisión en el último tiempo, la actriz aclaró que la pausa no se debió a un desinterés por la profesión, sino a los compromisos operativos que requiere la gestión de su propia marca. Analizando el reto que representa sostener una firma comercial en el contexto local, González sostuvo: “Estoy trabajando un montón. (...) Hay que aprender a ser empresarios en este país, cuesta un montón, y la verdad es que estamos contentos”.
Durante el diálogo periodístico, la fundadora de "G.ara Cosmetics" lamentó el cierre definitivo de "Helicia", la marca de indumentaria y accesorios sustentables creada en 2013 por su hija Florencia Torrente en sociedad con Agustina Bruzón. Al referirse a las complicaciones financieras que atraviesa el sector productivo, la invitada expresó: “Todo lo que es empresa PYMES está sufriendo muchísimo en todo porque la economía del país y el bajo consumo hacen también que sucumban las empresas que no tienen red para poder sostener la empresa”.
En esa misma línea, la artista valoró la dedicación desempeñada por su hija a lo largo de 13 años al frente del proyecto comercial, remarcando las cifras de cierres registrados en el sector privado durante el último período al manifestar: “Hay un momento en que ya no se puede más y es triste porque son más de 30 pymes empresas que han cerrado lo que va en este último tiempo y eso habla de la situación de cómo estamos”.
Para finalizar el intercambio, la modelo tomó distancia de los posicionamientos partidarios y enfatizó su deseo de que existan oportunidades de desarrollo laboral dentro del territorio nacional para las nuevas generaciones, concluyendo: “Pero yo no quiero hacer política ni quiero hacer nada. A mí no me interesa eso. Solo quiero que mi país rinda para que jóvenes puedan ser influyentes y puedan trabajar y puedan hacer lo que deseen, quedarse en nuestro país”.
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