Luis Ventura celebró el alta de su hijo Antoñito y compartió su felicidad: "Ya está en su casa"

De esta manera, Ventura confirmó que su hijo ya se encuentra nuevamente acompañado por su familia y llevó tranquilidad a quienes habían seguido las novedades sobre su estado de salud.

Por qué había sido internado Antoñito, el hijo de Luis Ventura

La preocupación había comenzado el lunes 28 de septiembre, cuando Antoñito debió ingresar a la Clínica Trinidad. Posteriormente, el propio Ventura recurrió a sus redes sociales para explicar qué había sucedido y revelar qué señales habían advertido antes de decidir su internación.

“Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron ”, detalló el periodista al referirse a la evolución de su hijo.

Mientras permanecía en la institución, Ventura también mostró algunos momentos de Antoñito y contó cómo transitaba los días de internación. En una de las imágenes que publicó, destacó el vínculo que el menor había logrado establecer con quienes lo atendían.

“El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer ”, escribió.

A medida que su hijo evolucionaba favorablemente, el periodista aprovechó para reconocer las muestras de afecto que recibió durante esos días y agradecer a quienes estuvieron pendientes de la situación.

“Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue ”, expresó.

Fabiana Liuzzi también utilizó sus redes para destacar el acompañamiento que recibieron mientras su hijo permanecía internado y tuvo palabras especiales para quienes trabajaron en su atención.

“Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor ”, manifestó.