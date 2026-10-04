Mirtha Legrand tuvo un particular gesto desde la clínica con Juana Viale
Durante la última emisión de "La noche de Mirtha", la actriz contó que la Chiqui sigue su programa desde la internación y le hace observaciones.
El estado de salud de Mirtha Legrand continúa generando una profunda expectativa en el ambiente artístico y televisivo. Mientras la legendaria conductora evoluciona de manera favorable del cuadro que motivó su internación y supervisión médica, sus compromisos profesionales permanecen en pausa a la espera de su plena recuperación.
En este marco, y con el inicio del nuevo mes, Juana Viale se mantiene al frente de la conducción de "La Noche de Mirtha", el histórico ciclo emitido los sábados por la pantalla de El Trece.
Durante la emisión de este sábado 3 de octubre, la actriz aprovechó un momento de la velada para transmitir serenidad al público sobre el cuadro de su abuela. El tema surgió a partir de una consulta de Barbie Simons, quien integró la mesaza junto a Luis Novaresio, Carlos Melconian y Natasha Niebieskikwiat.
Ante la inquietud de la invitada, la conductora interina detalló la favorable evolución clínica de la figura máxima de la televisión: “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común. De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”.
El seguimiento desde el Sanatorio Mater Dei y las observaciones a la conducción
A pesar de encontrarse en proceso de rehabilitación médica, la "Chiqui" mantiene intacta su pasión por el medio y no pierde de vista ningún detalle de la producción televisiva. Según reveló la propia Juana Viale, la icónica animadora sigue en vivo cada emisión desde su habitación en el sanatorio y no duda en hacerle llegar sus habituales devoluciones sobre el desarrollo del programa: “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”.
Consultada sobre la naturaleza de esas devoluciones, la actriz aclaró entre risas que se tratan de “Todas cosas lindas”.
Estas correcciones y miradas atentas resultan ser una constante en la dinámica familiar y profesional entre ambas. De hecho, la propia conductora rememoró lo ocurrido en la emisión del fin de semana previo, donde ya había dejado en evidencia cómo la histórica figura supervisa cada movimiento en la pantalla chica desde su lugar de internación: "La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei".
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