Mirtha Legrand tuvo un particular gesto desde la clínica con Juana Viale

Consultada sobre la naturaleza de esas devoluciones, la actriz aclaró entre risas que se tratan de “Todas cosas lindas”.

Estas correcciones y miradas atentas resultan ser una constante en la dinámica familiar y profesional entre ambas. De hecho, la propia conductora rememoró lo ocurrido en la emisión del fin de semana previo, donde ya había dejado en evidencia cómo la histórica figura supervisa cada movimiento en la pantalla chica desde su lugar de internación: "La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei".