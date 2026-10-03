Los famosos que se sumaron a la Peregrinación a Luján y compartieron su experiencia de fe

“Bueno, ya estamos en General Rodríguez, nos faltan casi veinte kilómetros para llegar a la Basílica. Mucho por agradecer, pero sobre todo por una persona muy especial, Vito”, expresó.

Rocío Marengo emprendió el camino con un agradecimiento especial

Rocío Marengo también decidió participar y, antes de comenzar, protagonizó un tierno momento junto a su hijo Isidro. Todavía en su casa, se acercó al cochecito en el que descansaba el pequeño y explicó la razón por la que iba a caminar.

“¿Qué pasa, mi amorcito? Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso”, le dijo.

Más tarde, ya desde Liniers, la conductora de Todo cocinado mostró cómo se había preparado para enfrentar las condiciones climáticas. Lució un pilotín celeste sobre prendas impermeables y llevó un paraguas para protegerse de la lluvia y el viento.

Isidro, su primer hijo junto al empresario Eduardo Fort, nació prematuramente el 3 de diciembre de 2025.

Daniela Celis y Thiago Medina peregrinaron por separado

La peregrinación también tuvo como protagonistas a Daniela Celis y Thiago Medina. Aunque actualmente están separados, ambos decidieron formar parte de la jornada y compartieron diferentes registros del recorrido en sus redes.

Celis vivió la experiencia acompañada por sus mellizas, Laia y Aimé. En una de las imágenes que publicó se puede ver a las pequeñas vestidas con conjuntos rosas y caminando tomadas de la mano de su mamá.

“Dando un poquito de nosotras, enseñándoles y agradeciendo por todo este año”, escribió la ex Gran Hermano sobre la fotografía.

Thiago, por su parte, realizó su propio recorrido acompañado por dos amigos. Los tres posaron bajo la lluvia, con las mochilas preparadas para la caminata y los pulgares hacia arriba.

“Yendo a Luján”, fue el mensaje que eligió para acompañar la postal.

Locho Loccisano volvió a cumplir con la tradición

Para Locho Loccisano, participar de la caminata hacia Luján no fue una experiencia nueva. El panelista volvió a sumarse este año, aunque en esta oportunidad lo hizo acompañado por su novia, Agustina Belén Arias.

Una vez frente a la Basílica de Luján, ambos registraron el momento con una selfie sonriente. Arias fue quien compartió esa imagen a través de sus historias.

Loccisano también publicó su propia fotografía frente al templo. Con los brazos abiertos hacia la fachada de la Basílica, celebró haber completado nuevamente el recorrido y resumió su experiencia con dos palabras: “Siempre gracias”.

Luz Tito y Tato Algorta hicieron juntos el camino a Luján

Luz Tito y Tato Algorta fueron otros de los ex Gran Hermano que decidieron sumarse a la multitud. La pareja comenzó el recorrido desde Liniers, punto de partida de la peregrinación, y mostró diferentes etapas de la experiencia.

Cubiertos con impermeables, posaron frente a la iglesia de San Cayetano, rodeados por banderas y otros fieles que también se preparaban para iniciar la extensa caminata.

Varias horas después llegaron a Ituzaingó. Aunque la lluvia ya había dejado huellas en su ropa, ambos continuaban el recorrido con buen ánimo.

Con una sonrisa y mientras sostenía un sándwich, Tito mostró cómo transitaban esa parte del camino y escribió en sus historias: “Casi cuatro horas adentro”.

Así, entre agradecimientos, promesas y motivos personales, las figuras se sumaron a los miles de peregrinos que avanzaron hacia la Basílica de Luján, compartiendo en las redes algunos de los momentos más significativos de la jornada.