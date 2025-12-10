Fabián Mazzei salió en defensa de Araceli González ante su conflicto con Adrián Suar: qué dijo
El actor salió a cruzar a quienes cuestionan a su pareja y apuntó directo al gerente de eltrece.
En medio de la escalada de tensión entre Araceli González y Adrián Suar, Fabián Mazzei decidió intervenir sin medias tintas. El intérprete se metió de lleno en un conflicto que viene creciendo desde que la actriz, en sus apariciones en Otro Día Perdido y en LAM, sostuvo de manera tajante que el productor no había sido “bueno” con ella luego de la separación. Esa frase —una de las textuales que más ruido generó— motivó que la acusaran de no saber “soltar” su historia pasada. A partir de esas repercusiones, Mazzei salió a respaldarla con firmeza y lanzó dardos directos hacia el histórico gerente de eltrece, profundizando un diferendo que ya venía cargado de reproches cruzados.
El actor describió que lo que detonó su malestar fueron ciertas respuestas que circularon después de las entrevistas de Araceli, y aclaró que no le afecta ver a su pareja hablando públicamente, pero sí lo irritan los comentarios que considera desubicados o hirientes. "No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludés, ahí me enojo", señaló ante el ciclo conducido por Ángel de Brito, dejando claro que su intención es frenar lo que percibe como ataques gratuitos. A partir de allí, apuntó al núcleo del problema y reveló parte de las discusiones que explican por qué dejó de correr el velo sobre su relación con Suar.
Mazzei relató que Araceli hizo un descargo dirigido a Laura Ubfal y a otra persona que insistían con el término “soltar”, tema que, según él, se le repite desde hace décadas. "Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá", lanzó, anticipando que detrás de ese silencio histórico hay motivos que con el tiempo podrían salir a la luz. Fue entonces cuando detalló por qué la actriz eligió no referirse a su ruptura con el padre de su hijo mientras ese proceso estaba fresco.
Según su testimonio, la prioridad de Araceli siempre fue su familia. "A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande", remarcó, intentando invertir la narrativa que, según entiende, se instaló durante años. Y en esa misma línea cargó contra otros protagonistas del debate: no sólo cuestionó duramente a la periodista, sino que también mencionó a Santiago Riva Roy, a quien acusó de haber lanzado calificativos injustificados hacia la actriz. "No me gusta la mentira. No quiero seguir metiendo púa, pero Santiago le dijo 'cobarde' e 'hipócrita' y Araceli no lo es. Te puedo asegurar que soltar no es del lado de ella, en un par de meses, quizás verán", aseguró, subiendo la tensión con declaraciones tajantes.
